白俄總統傳病重 官方出新照圖闢謠

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）被指連續缺席公開活動，傳出病重消息。白俄政府釋出盧卡申科近照，希望闢除近日盛傳的謠言。惟他手纏繃帶，再次惹起健康疑慮。

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負責報道盧卡申科活動的官方媒體Pul Pervovo周一（15日）發布，一張盧卡申科據悉在軍營工作的照片。Pul Pervovo其後發布影片，當中盧卡申科主持會議討論國家安全，向將軍表示情況不危急，無需要憂心。

然而，盧卡申科左手纏繞厚重繃帶，而且聲音被指明顯疲備，反之更為加重其病重消息。

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盧卡申科自上周二（9日）起再無公開露面，其時他在莫斯科出席俄羅斯的衛國勝利日慶祝活動。謠言傳出，盧卡申科返回首都明斯克後便入院。

流亡海外的反對派領袖Sviatlana Tsikhanouskaya表示，不在意盧卡申科病重傳言，強調己方會準備好應對任何狀況，希望帶領白俄羅斯走向民主及減少俄羅斯干預。

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責任編輯：吳漢培