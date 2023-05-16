【商標糾紛】英雪糕店推Percy Pig雪糕　遭M&S「善意提醒」

英國雪糕店Fabio's Gelato上星期開始將Percy Pig軟糖加入雪糕當中，並命名為Percy Pig雪糕，店主Fabio Vincenti很快就收到M&S的信件，表示他可以繼續使用這種糖果，但卻不能以此命名，「他們說必須要保護Percy Pig。」

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M&S表示，Percy Pig於1992年誕生，由糖果開始，後來演變為其他系列，這名稱只能用於「M&S官方產品」。

Fabio Vincenti稱，他們經常用不同品牌產品來製作雪糕，包括朱古力棒、能量飲料和Marmite醬等，通常都獲得正面反饋，但上周四卻收到M&S的「善意提醒」，以及一些Percy Pig食品。

信件指他可以繼續製作雪糕，但必須將名稱更改為「Pig Faces」或「Pig Sweets」之類。信中說：「Percy Pig是我們的拳頭品牌之一，我們擁有商標以好好保護它。」如果他們不採取措施，阻止他人在未經許可的情況下使用，M&S就有可能失去這些商標，信中指出，對品牌來說，更重要的是消費者將不再相信Percy Pig的產品是來自M&S。

Fabio Vincenti說，該雪糕已在網上爆紅，會改名為「Fabio's Pig」。

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圖片：網上圖片

責任編輯：歐陽佩

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