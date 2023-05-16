【港股市況】科技股撐市、京東升4%　內房下挫、碧桂園跌半成　恒指微升7點、成交僅783.9億（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

科技股造好，內地數據遜預期，A股向下，港股高開低走。恒指高開212點，其後走勢向下，午後曾轉跌79點，恒指微升7點，收報19978點，成交僅783.9億，科指升0.8%，報3958點。京東 （09618） 升4%，百度 （09888） 績前升近3%，ATM升0.4%至1%，信義光能 （00968） 升半成，內房向下，碧桂園 （02007） 挫5%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】京東 （09618） 升4%，百度 （09888） 績前升近3%，ATM升0.4%至1%，信義光能 （00968） 升半成，內房向下，碧桂園 （02007） 挫5%，恒指微升7點，收報19978點，成交僅783.9億，科指升0.8%，報3958點。

【16：00】恒指U盤前跌4點，報19966點。

【15：44】力盟科技 （02405） 今早曾高見2.44元創上市新高，尾市回吐倒跌逾11%，低見2.02元。

【15：35】【新股IPO】易點雲2416孖展暫錄1724萬元 宏信建發9930暫錄1271萬元、國際配售部分獲足額認購

【15：14】港股午後曾倒跌最多79點，低見19891點，恒指尾市跌約40點，報19930點，科指升0.5%，報3943點。

【15：10】【中特估】瑞信：外資尚在評估中特估概念 注意新能源汽車銷量或遠遜車廠預期

【14：42】大市最新跌近70點，跌至19900點關口，科指升0.3%，報3938點。

【14：32】碧桂園 （02007） 跌逾6%，低見1.69元，為表現取差藍籌。信義光能 （00968） 升逾5%，高見8.38元，藍籌中表現最好。

【14：06】國壽 （02628） 跌2%，平保 （02318） 跌逾1%。

【14：04】美團 （03690） 升幅收窄至1%，騰訊 （00700） 升0.8%，阿里巴巴 （09988） 轉跌0.1%。

【13：58】碧桂園 （02007） 跌半成，中海外 （00688） 跌2%，潤地 （01109） 跌0.9%，龍湖 （00960） 跌0.3%。

【13：57】港股最新轉跌，指跌25點，報19945點，科指升0.5%，報3946點。

【13：16】期指率先倒跌，恒指升約23點，再回落至20000點樓下。

【13：07】合景泰富 （01813） 破底低見0.7元後，股價倒升4%，高見0.77元。合景泰富據報將召開離岸債券持有人電話會議，討論成立小組進行重組談判。

【13：04】騰訊 （00700） 升0.9%，阿里巴巴 （09988） 升0.8%，美團 （03690） 升逾1%。

【13：04】四大內銀午後初段跌0.2%至0.9%。

【13：03】名創優品 （09896） 績後升逾5%，報35元。

【13：00】港股午後初段升幅收窄至約60點，報20031點，科指升1%，報3964點。

【12：46】【HSBC滙豐】高盛：滙豐今季內地客保險收入料重返2019年上半年水平

【12：39】【內房危機】花樣年：第二大股東TCL反對重組顧慮不明確 正爭取餘下境內債延期 爆流動危機後精減7成人手

【12：22】【業績｜MINISO】名創優品上季經調整淨利潤4.8億元人幣創歷史高 按年升近3.4倍

【12：22】【渣打2888】渣打：目標2024年中國稅前盈利倍增 MOX首季收入大增7倍、預告增投資功能

【12：00】恒生指數半日升78點，報20049點，成交近412億元。科指升1.3%，報3974點。京東 （09618） 升逾4%，百度 （09888） 績前升逾3%，ATM升0.9%至逾1%。內險、內房股普遍逆市向下，國壽 （02628） 跌近2%，碧桂園 （02007） 跌逾3%。

【11：50】香港航天科技 （01725） 升近一成，高見11.84元。

【11：43】港股中午收市前升約82點，報20054點，科指升1.3%，報3977點。

【11：31】上證半日微升0.01%，深證跌0.3%，創業板指升0.02%。

【11：29】中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌0.7%，碧桂園 （02007） 續跌逾2%，雅居樂 （03383） 升逾1%，龍湖 （00960） 跌0.3%。

【11：22】體育用品股逆市向下，李寧 （02331） 、安踏日 （02020） 跌1%，特步 （01368） 跌0.3%。

【11：11】【內房危機】德勤辭任「示範民企」旭輝核數師 曾收匿名告密信

【11：06】恒指最新升約109點，報20080點，科指升1.3%，報3975點。

【10：52】【沽注一擲原型】Michael Burry重倉阿里巴巴、京東 其他同行避之則吉？

【10：51】【中國經濟】內地4月份社會消費零售總額按年增18.4%、規模以上工業增加值升5.6% 同遜預期

【10：36】蔚小理個別發展，理想汽車 （02015） 升逾3%，蔚來 （09866） 升逾1%，小鵬汽車 （09868） 則逆市跌近2%。

【10：25】中資電訊股逆市偏軟，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 跌0.2%，

【10：05】中國4月社會消費品零售總額按年升18.4%，低於預期的21%，前值10.6%。中國4月規模以上工業增加值按年升5.6%，低於預期的10.9%，前值3.9%。中國1-4月城鎮固定資產投資按年增長4.7%，電力生產增速加快。4月份，發電6584億千瓦時，同比增長6.1%，增速比3月份加快1個百分點。

【10：02】大市升幅收窄至約67點，報20038點，科指升0.9%，報3961點。

【09：58】美團 （03690） 升近2%，騰訊 （00700） 升1%，阿里巴巴 （09988） 升0.9%。

【09：57】國壽 （02628） 逆市跌近1%，平保 （02318） 跌0.6%。

【09：50】恒指早段升約127點，報20098點，科指升1.4%，報3977點。

【09：46】昨日造好的中國鑄晨81 （00810） 表示不知悉近期股價及成交量波動原因，股價今早回吐近2成，低見1.05元，蒸發昨日升幅。

【09：41】騰訊音樂 （01698） 將公布業績，股價績前升逾5%，高見30.8元。

【09：40】越秀地產股權 （02932） 升近一成，高見0.47元，越秀地產 （00123） 則逆市偏軟，跌0.1%。

【09：35】高偉電子 （01415） 升逾11%，高見19.3元。郭明錤表示，除了組裝廠以外，負責蘋果將發布全新混合實境（Mixed Reality，MR）頭盔新裝置物料的成本中，最貴的前5名中，12顆相機模組為高偉電子獨家供應。

【AAPL】蘋果混合實境MR頭盔或秋季才交付 定價逾2萬港元仍是實驗品？哪供應商是主要受惠者？

【09：33】澳博 （00880） 股價績後偏軟，股價跌0.3%低見3.6元。澳博第一季經調整EBITDA轉虧為盈，單季賺3100萬元，去年同期虧損4.74億元。

【業績｜濠賭】澳博控股首季轉錄EBITDA盈利3100萬元 衛星場轉虧

【09：32】合景泰富 （01813） 逆市再跌1%，早段低見0.7元破底。

【09：23】滙豐 （00005） 高開逾1%，開報59.9元破頂。

【09：21】百度 （09888） 績前升3%，京東 （09618） 升逾4%，ATM升1%至2%，恒指高開212點，開報20183點，科指升1.7%，報3990點。

【09：13】期指開報20159點，升200點或1%。

【08：58】百度 （09888） （美：BIDU）今公布首季業績，據彭博數據，市場料百度首季收入為300.08億元人民幣，按年增5.6%；淨利潤27.88億元人民幣，去年同期蝕8.85億元；經調整純利43.40億元人民幣，按年增11.9%。

【大行報告｜百度】百度5.16公布季績 券商料廣告收入重現增長、文心一言收入貢獻輕微

【08：52】恒指黑期升約229點，報20192點，道指期貨跌41點，報33357點。

【07：45】【醫療機械股】沛嘉醫療旗下心瓣膜系統在港完成植入手術 為亞洲首例

【07：45】【阿里巴巴9988】阿里巴巴向美SEC交2021年報功課 來回3次歷時半年才成功

【07：45】【騰訊700】騰訊發布會推體感遊戲《舞動極光》 夏季推7手遊

【07：45】【Morning精點】CFA協會：大改制後考試難度不減︱大埔村屋車位價開拍、代理：絕對不是凶宅

【07：45】港股ADR收報20186點，升215點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報60.25元，較港收市價高1元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報347.41元，較港收市價高6.41元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.54元，較港收市價高1.09元或1.3%。

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【07：30】市場憧憬美國債務上限談判有較明朗進展，納指造好，道指反覆靠穩。道指升47點，報33348點；標指升12點，報4136點；納指升0.7%，報12365點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升226點 美國債限待過關 外資勁買中概股（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩