  • 27°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 11:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【沽注一擲原型】富貴險中求？　Michael Burry上季買入多隻地區性銀行股票

股市 08:23 2023/05/16

分享：

分享：

【沽注一擲原型】富貴險中求？　Michael Burry上季買入多隻地區性銀行股票

電影《沽注一擲》（The Big Shot）原型、美國對沖基金經理Michael Burry第一季買入多隻地區性銀行股票，包括在摩通收購前，買入First Republic Bank（美：FRC；第一信託銀行/第一共和銀行）。

根據監管文件，Michael Burry的對沖基金Scion Asset Management於第一季買入15萬股第一信託銀行股票，價值約200萬美元。另外，Scion還購買了25萬股PacWest Bancorp（美：PACW，西太平洋銀行）、12.5萬股Western Alliance Bancorp（美：WAL，西部聯盟金控）。

美國地區性銀行股價今年來大起大落，其中第一信託銀行股價今年以來已下跌超過97%，PacWest Bancorp跌近8成，Western Alliance Bancorp亦跌近5成。

【股神巴菲特】巴郡重組金融股持倉　買入這隻股票

【大戶動向】索羅斯首季減持Tesla股份　增持股份有這些......

【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指季檢結果出爐怎部署？ 騰訊業績前瞻

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 銀行 對沖基金
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【增持美債】中國終止減持美國國債　3月買入205億美元美國國債

下一篇文章

【股神巴菲特】巴郡重組金融股持倉　買入這隻股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【恒指夜期+ADR】夜期收市升226點　美國債限待過關　外資勁買中概股（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升226點　美國債限待過關　外資勁買中概股（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【AAPL】蘋果混合實境MR頭盔或秋季才交付　定價逾2萬港元仍是實驗品？哪供應商是主要受惠者？
【AAPL】蘋果混合實境MR頭盔或秋季才交付　定價逾2萬港元仍是實驗品？哪供應商是主要受惠者？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款