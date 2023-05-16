▲ 【沽注一擲原型】富貴險中求？ Michael Burry上季買入多隻地區性銀行股票

電影《沽注一擲》（The Big Shot）原型、美國對沖基金經理Michael Burry第一季買入多隻地區性銀行股票，包括在摩通收購前，買入First Republic Bank（美：FRC；第一信託銀行/第一共和銀行）。

根據監管文件，Michael Burry的對沖基金Scion Asset Management於第一季買入15萬股第一信託銀行股票，價值約200萬美元。另外，Scion還購買了25萬股PacWest Bancorp（美：PACW，西太平洋銀行）、12.5萬股Western Alliance Bancorp（美：WAL，西部聯盟金控）。

美國地區性銀行股價今年來大起大落，其中第一信託銀行股價今年以來已下跌超過97%，PacWest Bancorp跌近8成，Western Alliance Bancorp亦跌近5成。

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責任編輯︰梁浩碩