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【股神巴菲特】巴郡重組金融股持倉　買入這隻股票

股市 08:00 2023/05/16

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【股神巴菲特】巴郡重組金融股持倉　買入這隻股票

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）重組其金融股票組合，第一季出售紐約梅隆銀行（美︰BK）和美國合眾銀行（美︰USB），買入第一資本金融（Capital One Financial，美：COF），並增持美國銀行（美︰BAC）、花旗（美︰C）。

受消息刺激，第一資本金融股價盤後升半成，報94.1美元。

巴菲特此前表示，對持有許多銀行股仍持「謹慎」態度，並表示「仍會持有一間銀行……自與美國銀行交易開始。我喜歡美銀，我喜歡其管理層，所以我提出當時的交易，我會堅持下去。」

巴郡悉售台積電

此外，巴郡期內增持蘋果（美︰AAPL）、西方石油（美︰OXY）、惠普（美︰HPQ）、派拉蒙（美︰PARA），減持雪佛龍（美︰CVX）、通用汽車（美︰GM）、亞馬遜（美︰AMZN）、動視暴雪（美︰ATVI）。巴菲特此前已於巴郡股東大會中談到台積電時提及對地緣政治緊張局勢的擔憂，因此沽清台積電（美︰TWD），另外亦出售RH（美︰RH）。

巴郡77%的股票投資組合集中於蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍。

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責任編輯︰梁浩碩

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