【阿里巴巴9988】阿里巴巴財報通過SEC審查、半日微升　來回3次歷時半年才成功

阿里巴巴 （09988） 公告，阿里巴巴向美國證券交易委員會（SEC）提交截至2022年3月31日止的20-F年報，SEC來信確認已完成審查，阿里巴巴指，除非由SEC發布，否則SEC與報告公司往來的信件不可供公眾查閱。

阿里巴巴今早股價高開1.5%後，升幅反覆收窄，半日僅升0.9%，報86.2元，成交10.5億元。

阿里巴巴解釋SEC審查始末：

首度信件往來

SEC於2022年9月7日起向阿里致函，要求10個工作日內，在年報中提供進一步資料，以令他們有更好的理解，開始時涉及20條問題，例如：

（1）在顯著位置披露你不是一家中國營運公司，而是一家開曼群島控股公司，其營運由子公司進行，並通過與位於中國的可變利益實體 （VIE） 合同安排營運，並且這種結構對投資者有獨特風險……投資者可能永遠不會持有中國營運公司的股權，並且應承認中國監管機構可能不允許這種結構。

（2）披露應說明中國政府最近的聲明和監管行動，例如與使用可變利益實體和數據安全或反壟斷問題有關的聲明和監管行動，已經或可能影響公司開展業務、接受外國投資的能力，或在美國上市。

（3）披露你已被列入HFCAA 確定的最終發行人名單。

（4）描述 VIE 的活動或功能時，請避免使用「我們」（we）或「我們的」（our）等字。

（5） 清楚地說明現金是如何通過你的組織內轉移。 VIE 架構下，披露分配收益或結清欠款。

（6）修改風險因素，以說明如果業務中的現金或資產位於中國/香港或中國/香港實體，則資金或資產可能受政府干預

阿里巴巴透過盛信律師事務所回覆SEC，由於時間準備，要求延期至10月4日前回應，阿里其後於10月3日，透過盛信律師事務所提交回應。

第二度往來

SEC在12月12日回覆阿里巴巴，再要求10個工作日內提交8項補充資料，例如「 請修改以更清楚地披露你的 VIE 結構涉及對投資者的獨特風險。 此外，請更直接地披露投資者不得持有任何中國運營公司的股權。」等。

阿里巴巴於12月23日回覆，由於時間準備，要求延期至1月11日提交。然後阿里在1月11日回覆資料。

第三度往來

SEC於2月24日發信要求阿里在10個工作天內，提交進一步回覆，涉及2項修改。

阿里巴巴於3月10日回覆，由於時間準備，要求延期至3月24日提交。然後3月24日提交回應。

最後SEC於4月12日回覆，已完成審查。

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記者：譚志偉