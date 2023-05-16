【騰訊700】騰訊發布會推體感遊戲《舞動極光》　夏季推7手遊

▲ 【騰訊700】騰訊推體感遊戲《舞動極光》 夏季推7手遊

騰訊 （00700） 舉行SPARK 2023騰訊遊戲發布會，發布超過20多款遊戲，打頭陣是《王者榮耀》，騰訊將在《王者榮耀》強調 正向價值， 傳承敦煌文化等，同時介紹王者榮耀IP的新手遊 《代號：破曉》。

《代號：破曉》為冒險玩法，但未有太多披露，以往曾披露有單人對決、多人趣戰、星閃時刻等特色玩法。

至於《天涯明月刀》則發展為文旅項目，再打造書寫文旅地標與遊戲的破次元聯合。

最過癮的是 《舞動極光》，騰訊稱 1台智能電視、1部安卓手機就可玩的 ， 聲稱AI捕捉動作，採用了最先進的人體視覺動捕技術，可實現超100個人體點位的高精度識別，準確捕捉玩家的動作。

騰訊亦發布創新互動影像作品《晨昏線》，採用緝毒題材。

至於吸金力作，還看三國題材遊戲，騰訊推 《戰地無疆》 策略手遊，稱用心創造一個真實三國大世界，樹木草叢、樓宇建築清晰可見；在戰鬥維度，3D高精度可視化多方混戰，看得見的刀光劍影與短兵相接， 在經營維度，遊戲更是首創真實村莊經營玩法，資源生產皆由玩家進行規劃佈局！ 此外，城內外的NPC不再成為擺設 ，《戰地無疆》 計劃今年第三季度正式上線。

其他騰訊遊戲亦公布上綫計劃，似原神畫風的《二之國：交錯世界》將於6月測試；大熱玩法的 射擊端遊《重生邊緣》夏季上線， 橫向玩法的 《冒險島：楓之傳說》，將於 秋季上線。《塔瑞斯世界》6月遠征測試開啟。《暗區突圍》展示全新8v8陣營對抗玩法——電視台激鬥，活動將於5月26日上線。音樂遊戲 《勁樂幻想》 將於5月18日迎來終極測試； 《創造吧！我們的星球》定檔6月15日「開星測試」； MMORPG大作《命運方舟》夏季開服。

至於《和平精英》、 《穿越火線》 及 《英雄聯盟》系列 新版本。

另外，有 《新天龍八部》手 遊 ； 策略連線RPG手游《白夜極光》；體驗異世界的《白荊迴廊》。

其他遊戲大廠合作方面，騰訊宣布與 EA SPORTS在FIFA品牌完結後，繼續合作足球遊戲。亦有知名的《火影忍者》，以及光榮特庫摩《大航海時代IV》正版授權的首款航海題材海戰策略手游——《大航海時代：海上霸主》，成為重磅發布。

由育碧中國，育碧massive研發，騰訊代理的3A級開放世界合作生存射擊遊戲《全境封鎖2》在4月26日開啟了體驗服不刪檔測試，目前正在火熱進行中。

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記者：譚志偉