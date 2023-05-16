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【騰訊700】騰訊發布會推體感遊戲《舞動極光》 夏季推7手遊
騰訊 （00700） 舉行SPARK 2023騰訊遊戲發布會，發布超過20多款遊戲，打頭陣是《王者榮耀》，騰訊將在《王者榮耀》強調正向價值，傳承敦煌文化等，同時介紹王者榮耀IP的新手遊 《代號：破曉》。
《代號：破曉》為冒險玩法，但未有太多披露，以往曾披露有單人對決、多人趣戰、星閃時刻等特色玩法。
至於《天涯明月刀》則發展為文旅項目，再打造書寫文旅地標與遊戲的破次元聯合。
最過癮的是《舞動極光》，騰訊稱1台智能電視、1部安卓手機就可玩的，聲稱AI捕捉動作，採用了最先進的人體視覺動捕技術，可實現超100個人體點位的高精度識別，準確捕捉玩家的動作。
騰訊亦發布創新互動影像作品《晨昏線》，採用緝毒題材。
至於吸金力作，還看三國題材遊戲，騰訊推《戰地無疆》策略手遊，稱用心創造一個真實三國大世界，樹木草叢、樓宇建築清晰可見；在戰鬥維度，3D高精度可視化多方混戰，看得見的刀光劍影與短兵相接，在經營維度，遊戲更是首創真實村莊經營玩法，資源生產皆由玩家進行規劃佈局！此外，城內外的NPC不再成為擺設，《戰地無疆》計劃今年第三季度正式上線。
其他騰訊遊戲亦公布上綫計劃，似原神畫風的《二之國：交錯世界》將於6月測試；大熱玩法的射擊端遊《重生邊緣》夏季上線，橫向玩法的《冒險島：楓之傳說》，將於秋季上線。《塔瑞斯世界》6月遠征測試開啟。《暗區突圍》展示全新8v8陣營對抗玩法——電視台激鬥，活動將於5月26日上線。音樂遊戲《勁樂幻想》將於5月18日迎來終極測試；《創造吧！我們的星球》定檔6月15日「開星測試」；MMORPG大作《命運方舟》夏季開服。
至於《和平精英》、《穿越火線》及《英雄聯盟》系列新版本。
另外，有《新天龍八部》手遊；策略連線RPG手游《白夜極光》；體驗異世界的《白荊迴廊》。
其他遊戲大廠合作方面，騰訊宣布與EA SPORTS在FIFA品牌完結後，繼續合作足球遊戲。亦有知名的《火影忍者》，以及光榮特庫摩《大航海時代IV》正版授權的首款航海題材海戰策略手游——《大航海時代：海上霸主》，成為重磅發布。
由育碧中國，育碧massive研發，騰訊代理的3A級開放世界合作生存射擊遊戲《全境封鎖2》在4月26日開啟了體驗服不刪檔測試，目前正在火熱進行中。
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記者：譚志偉