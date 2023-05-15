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【美股焦點】歐盟批准微軟收購動視暴雪　惟仍有兩大障礙需要解決

股市 22:51 2023/05/15

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歐盟反壟斷監管機構公布，批准微軟（美：MSFT）以690億美元收購動視暴雪（美：ATVI），指微軟提供的解決方案，完全解決了雲遊戲市場的競爭問題。但交易仍有兩大障礙需要解決。微軟美股股價先跌後回升，暫報309.4美元，升0.1%。

英國競爭及市場局（CMA）於4月表明，會出手剎停微軟（美：MSFT）收購遊戲發行商動視暴雪（美：ATVI），稱擔心微軟交易將阻礙雲遊戲領域的競爭。微軟表明會上訴。但負責反壟斷的律師稱，即使歐盟批准收購，微軟推翻英國決定的可能性很小。

此外，除英國之外，美國聯邦貿易委員會（FTC）已起訴微軟，要求阻止這筆交易，並定於8月在其行政法院就此案舉行聽證會。

微軟早前同意與包括輝達Nvidia（美：NVDA）、烏克蘭軟件開發團隊Boosteroid和日本雲遊戲公司Ubitus在內的雲流媒體競爭對手達成許可協議。令歐盟反壟斷監管機構批准是次收購。

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美股 遊戲 壟斷 收購 微軟（Microsoft，美：MSFT） 英國 美國 NVIDIA 美元
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