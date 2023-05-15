【搶人才】VTC配合香港八大中心定位　加強創新科技、航空、航運人才培訓　增設元宇宙、電動車、電梯培訓設施

▲ VTC主席戴澤棠(左二)表示，畢業生的就業率高，選擇就業的高級文憑畢業生就業率平均約90%。(受訪者提供)

通關並踏入後疫情時代，香港各行業在顧及業務發展的同時，也大歎人才不足。一向以提供切合行業發展需要的職業專才教育的職業訓練局（VTC），未來發展計劃也集中配合香港八大中心定位，將加強創新科技、航空、航運、文化藝術方面的人才培訓。



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航空及航海教育中心 2025落成

VTC主席戴澤棠在一活動中表示，希望畢業生盡快投入職場，緩解香港各行業目前面對的人才荒。他指科技及技術人才尤其不足，令工資不斷上漲，擔心影響香港企業進行數碼轉型的步伐，長遠而言或落後於鄰近地區。

VTC盡力配合各業界加快培訓人才，如為培育元宇宙技術的專業人才而設的（沙田）元宇宙創新中心即將啟用，並將引入混合實境、虛擬實境、人工智能技術及機器人等的教學設施，滿足學習需求。另外，在青衣校園的航空及航海教育中心（AMEC），預計於2025年落成，以推動國際航運中心。

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電梯及電動車維修人才 需求升

近年，電梯及自動梯的維修人員需求甚高；隨著電動車普及，未來的維修人才亦有需求。VTC計劃在IVE（葵涌）附屬校舍成立電梯及自動梯科技中心（暫名），培訓相關技術人員。亦正於IVE（青衣）籌備成立電動車培訓中心（暫名），以及建築科技實驗室（暫名），配合電動車、建造工程，包括組裝合成建築及建築信息模擬（BIM）等的發展。同時，新發展的茶果嶺校園發展計劃，現正進行工程設計階段。

至於市民日常最多接觸的飲食業，通關後人手亦相當緊張。國際廚藝學院（ICI）是VTC機構成員之一，其校舍於2018年開幕，現提供多國菜的廚藝培訓，包括歐洲、地中海、美洲、中東及亞洲等不同地區的廚藝，開辦「葡萄酒及飲品商業管理高級文憑」、「西式包餅及糖藝高級文憑」、「經典西式廚藝高級文憑」、「廚藝高級文憑」、「國際廚藝文憑」和「西式包餅及糖藝文憑」多項全日制課程，疫情期間也不斷培訓學員。



編輯：梁巧恩