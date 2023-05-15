【儲局官員】博斯蒂克：價格仍存在上行壓力　料聯儲局明年才會考慮減息

聯儲局官員繼續釋出利率持續高企的訊號，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，消費者及勞動力指標均反映價格存在上行壓力，故預期當局要到明年才有機會考慮減息，不同意金融市場對聯儲局今年便會開始減息的推斷。

他表示，大多數通脹指標仍是聯儲局2%目標的2倍，故距離聯儲局的目標仍有很漫長的道路。他同時明確表示，贊成暫停緊縮政策，以觀察聯儲局去年至今大幅加息的影響，因為在銀行業壓力下，經濟也面臨信貸緊縮的不利因素。

但博斯蒂克坦言，鑑於消費者支出一直保持彈性，勞動力市場仍然非常緊張，均反映價格存在上行壓力，故預期當局要到明年才有機會考慮減息，不同意金融市場對聯儲局今年便會開始減息的推斷。

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編輯：葉志偉