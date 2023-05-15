  • 23°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 05:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】博斯蒂克：價格仍存在上行壓力　料聯儲局明年才會考慮減息

宏觀解讀 21:51 2023/05/15

分享：

分享：

聯儲局官員繼續釋出利率持續高企的訊號，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，消費者及勞動力指標均反映價格存在上行壓力，故預期當局要到明年才有機會考慮減息，不同意金融市場對聯儲局今年便會開始減息的推斷。

他表示，大多數通脹指標仍是聯儲局2%目標的2倍，故距離聯儲局的目標仍有很漫長的道路。他同時明確表示，贊成暫停緊縮政策，以觀察聯儲局去年至今大幅加息的影響，因為在銀行業壓力下，經濟也面臨信貸緊縮的不利因素。

但博斯蒂克坦言，鑑於消費者支出一直保持彈性，勞動力市場仍然非常緊張，均反映價格存在上行壓力，故預期當局要到明年才有機會考慮減息，不同意金融市場對聯儲局今年便會開始減息的推斷。

相關文章：

【大行報告｜阿里巴巴】阿里巴巴5.18壓軸公布季績　消費回暖帶動CMR跌幅收窄、阿里雲增速料上季觸底

【東南亞小騰訊】SEA步向盈利之路　背後是靠公司廁紙雙層變單層、茶包TWG變立頓？

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
美股 貨幣政策 經濟 減息 加息 美國聯儲局 通脹 金融 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【今日至HOT】陳瑞菱曾有巨瘤臨生死邊緣｜13項物業可供拍賣

下一篇文章

【互換通】工銀亞洲：互換通成重大里程碑　提升中債市場活力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【恒指夜期+ADR】夜期收市升226點　美國債限待過關　外資勁買中概股（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升226點　美國債限待過關　外資勁買中概股（不斷更新）
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減　AI將率先淘汰哪一類金融工種？
【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減　AI將率先淘汰哪一類金融工種？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款