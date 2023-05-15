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【互換通】工銀亞洲：互換通成重大里程碑　提升中債市場活力

股市 21:43 2023/05/15

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【互換通】工銀亞洲：互換通成重大里程碑　提升中債市場活力

香港與內地利率互換市場互聯互通合作（「互換通」）啟動，工銀亞洲表示，全面參與互換通交易、清算、結算等業務，以境外投資者身份與多家做市商達成互換通項下人民幣利率互換，成功落地互換通首批交易。

該行同時作為香港場外結算公司的結算會員，順利為一家境外投資者提供互換通交易的代理清算服務，協助其達成首批交易。工銀亞洲全資附屬公司工銀資管（全球）也是首家獲得互換通北向交易資格的中資資產管理公司。

工銀亞洲為「互換通」主要跨境合作銀行及託管服務銀行之一，為港交所 （00388） 旗下的香港場外結算有限公司（香港場外结算公司）和銀行間市場清算所股份有限公司（上海清算所），提供每日跨境人民幣結算及保證金託管服務。

工銀亞洲主席兼執行董事劉亞干出席儀式時表示，互換通是連接香港與內地金融市場互聯互通的又一重大里程碑，可提升中國債券市場活力，推動中國金融市場對外開放和人民幣國際化進程，以及鞏固香港國際金融中心、全球離岸人民幣業務中心及風險管理中心地位。

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【互換通】北向互換通首日交易名義總值逾82億人幣　李家超：與債券通互補、歐冠昇：南向交易適時推

記者：宋佩恩

港股 金融 香港交易所（00388） 人民幣國際化 銀行 互聯互通
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