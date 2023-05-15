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【航運股數據】東航4月整體旅客周轉量按年升9.6倍

股市 21:21 2023/05/15

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中國東方航空 （00670） 公布4月運營數據，旅客周轉量（按客運人公里計）按年升9.6倍，國內、國際和地區航線旅客周轉量分別按年升9.2倍、12倍及585.7倍；客座率為72.1%，按年升約15.2個百分點，其中國內、國際和地區航線客座率分別按年升約15.5、15.4和46.1個百分點。

4月客運運力投入（按可用座公里計）按年升7.4倍，國內、國際和地區航線客運運力投入分別按年升7倍、8.7倍及184倍。

貨運方面，4月貨郵周轉量（按貨郵載運噸公里計）按年上升1.1倍。

東航4月增44條新航線 增設香港來往上海虹橋及杭州

東方航空國內、國際及地區市場加開多條航線，其中國內市場加開15條航線，包括北京大興往返廣州、昆明、西安、成都天津、杭州、蘭州、廈門；上海浦東來往深圳、成都天府、三亞、大理；國際航線共22條航線，其中俄羅斯在俄烏戰爭下，東航仍增設莫斯科來往北京及西安的航線；地區航線亦增7條航線，包括香港往返上海虹橋及杭州。

相關文章：

【航運股數據】東航1月整體旅客周轉量按年升43%

【盈警】三大內地航空股齊發盈警、去年蝕逾1000億　中國國航、東航、南航哪家虧損最深？

記者：宋佩恩

港股 中國東方航空 航運 航空 中國東方航空（00670）
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