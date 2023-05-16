Adele賭城加騷日袋1560萬 拒赴查理斯加冕禮

英國樂壇天后Adele於美國「賭城」拉斯維加斯駐唱，婉拒於本月初出席英王查理斯三世（King Charles III）的加冕禮獻唱。外媒披露Adele再加場演出後，每晚於賭城開騷收入約200萬美元（約1,560萬美元），可謂名副其實的「金嗓子」。

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Adele於賭城凱撒宮的首輪26場演出，已於上月16日結束。場館共設有4,200個座位，演出門票售價為600美元（約4,680港元）起跳。

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雖然其中24場的門票並未沽清，但Adele每場仍能穩袋175萬美元（約1,365萬港元），遠超外媒早前估計的120萬美元（約936萬港元）。

Adele已同意於6月至11月加開34場演出，如Adele收入低於門票銷售額扣除開支後的金額，Adele可再獲額外5%收入。

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Adele於賭城駐場加至60場後，平均每晚門票銷售額將達250萬美元（約1,950萬港元），届時Adele平均每晚可獲得200萬美元，而Adele於60場演出的總收入將達1.2億美元（約9.36億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲