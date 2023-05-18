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【阿里巴巴業績】阿里巴巴5.18壓軸公布季績　消費回暖帶動CMR跌幅收窄、阿里雲增速料上季觸底

股市 05:32 2023/05/18

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【大行報告｜阿里巴巴】阿里巴巴5.18壓軸公布季績　消費回暖帶動CMR跌幅收窄、阿里雲增速料上季觸底

「BAT」阿里巴巴 （09988） 周四（18日）壓軸公布3月底止的2023財年第四季度業績，內地首3個月社會消費品零售總額按年增長5.8%，消費逐步回暖，券商料阿里巴巴中國零售商業客戶管理（CMR）收入按年跌幅收窄，同時阿里雲收入增速或觸底。

據彭博數據，市場料阿里巴巴首季收入為2091.89億元（人民幣，下同），按年增2.5%；當中中國商務收入1422.37億元，按年增1.36%；淨利潤150.08億元，去年同期蝕162.41億元；經調整純利253.83億元，按年增28.2%。

新春後GMV持續反彈

德銀預計，阿里上季內地CMR、國際商務、雲及本地服務等業務正常復甦，然而盒馬及健康產品則由於疫後需求正常化，增長速度或低於預期，但對利潤影響有限。

德銀預計，阿里中國電商GMV（商品交易總額）在新春後持續反彈，尤其是服裝等非必需品，而且訂單取消率回順，佣金率逐漸恢復，預測3月財季GMV及CMR按年下降3%及5%，並預計618 促銷活動的推動下，6月GMV複甦更強勁。

國際商務方面，德銀料，阿里土耳其電商Trendyol或受地震影響，但全球速賣通AliExpress及 Lazada業務持續改善，料分部上季收入按年增16%。

阿里雲收入持續放慢，德銀估計，阿里上季雲收入仍疲軟，料按年增長4%，公共雲按年增長兩位數，然而此前阿里失去某互聯網客戶，混合雲分部拖累部分升幅，隨著影響逐漸消退，預計6月季度按年增長將會加速。

TikTok移出影響消退

巴克萊同樣料，阿里上季GMV按年下降低個位數，CMR則跌3%。巴克萊指出，去年內地疫情防控帶動消費者囤積雜貨，故預計阿里線下零售表現略有下滑，然而全球速賣通及Lazada 業務持續穩定下，估計阿里國際商務取得進展。

巴克萊稱，過去兩年阿里雲面臨一個主要挑戰是，由於TikTok運營所在地區的監管要求，TikTok不得不移出阿里雲，巴克萊料，漫長遷移過程似乎接近尾聲，預計一旦TikTok完全退出系統，阿里雲增長最快將今季開始加速。

阿里此前宣布重組一拆六，巴克萊指出，市場關注相關最新進展，隨著六間業務集團各自努力為股東實現自身價值最大化，日後最好是由子公司決定應該優先考慮增長還是利潤，因此，集團層面所設定實現利潤目標或不容易執行，但料問題不大，歸根結底，投資者希望通過更高更高業務價值獲得更好股價水平。

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記者：李哲毅

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