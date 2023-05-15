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【互換通】多家銀行參與互換通首日交易　中銀協助完成10億人幣交易

宏觀解讀 19:41 2023/05/15

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【互換通】多家銀行參與互換通首日交易

互換通今日（15日）首日交易，港交所 （00388） 公布，共有27家境外機構通過互換通達成在岸人民幣利率互換合約的交易，涉及名義總值約82.59億元人民幣。多家銀行就表示，在互換通首日已參與交易、結算以至做市商等業務。

北向互換通下，境外投資者可通過境外電子交易平台直接向境內報價商詢價並達成交易，在交易當日由上海清算所和香港場外結算（OTCC）完成境內外對手方的合約替代後進入集中清算。 

滙豐：今早協助至少兩家亞洲投資管理公司完成互換通交易

滙豐表示，協助鼎亞（Dymon Asia）和CSI Capital Management Limited等數家亞洲投資管理公司完成「北向互換通」交易，其中滙豐中國擔任交易的報價商，而滙豐香港則擔任指定清算代理行。

中銀：完成多筆交易、總額逾10億人幣　

中銀表示，首日與包括銀行及券商在內的16間境內報價商達成多筆交易，總額逾人民幣 10 億元，覆蓋 FR007、SHIBOR 3M 等主要參考利率。

中銀又指，交易對手包括中國銀行 （03988） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 、建行 （00939） 等中資機構，以至滙豐中國、摩通和花旗等，交易總額逾10億元人民幣。

渣打：提供交易、結算、做市商服務

渣打亦宣佈，今天成功參與互換通北向交易的啟動，完成多筆交易，包括投資並提供客戶結算及做市商服務。

建行亞洲：與境內多家金融機構達成交易

建行亞洲表示，於互換通推出首日，與境內多家金融機構達成交易，而該行是機制下5家提供客戶結算服務的金融機構之一。

工銀亞洲：參與交易、清算

工銀亞洲表示，在互換通啟動首日，已參與交易、清算、結算等業務。該行是「互換通」的跨境合作銀行及託管服務銀行之一，為兩家中央對手方香港場外結算和上海清算所，提供每日跨境人民幣結算服務以及保證金託管服務。

花旗中國：完成首筆北向交易

花旗中國表示，與境外投資者順利完成首筆北向互換通交易，而該行為首批報價商之一。

相關文章：

【互換通】北向互換通首日交易名義總值逾82億人幣　李家超：與債券通互補、歐冠昇：南向交易適時推

【互換通】人行發布北向互換通管理辦法　單日交易淨限額200億人民幣

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