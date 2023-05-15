  • 25°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 21:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀股價】內銀股再升　什麼人掃內銀？

股市 19:19 2023/05/15

分享：

分享：

內銀股價出現短綫波動，中行 （03988） 5月以來累升4.8%，股價震動式上揚，市場估計資金動力包括北水買貨，以及外資補倉，不過，數據顯示，外資仍缺陣。

  中行 建行 工行 農行
5月以來股價 +4.8% +2.7% +4.7% +3.3%
主要買家 北水
法興
摩通		 滙證
摩通
花旗		 滙證
摩通		 滙證
北水
持倉變化 8.5億股 14.3億股 4.4億股 3.7億股

根據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，最捧場資金除了北水外，有反映大戶及有錢散戶客持倉的滙豐證券倉位，另外是衍生工具活躍券商的持倉變動，例如法興、摩通及花旗等。

簡單來說，暫時只反映了中港投資者對內銀的興趣增加，賭徒亦加入對短期走勢，但外資大戶或仍在等買貨訊號。

【中特估】平保午後倒升4%、內銀券商股齊走強　上交所將召開會議「促進金融業估值」

【大行報告｜內銀股】大摩：三內銀股最受惠於削協定及通知存款自律上限　消除「讓利」壓力

記者：譚志偉

港股 農業銀行（01288） 建設銀行（00939） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績】敏華控股全年少賺近15%、削末期息41%至10仙　主席黃敏利：內地傢俱銷量未來2至3年或會下滑（第二版）

下一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐更新亞洲區增長前景　冀有形股本回報率保持至少12%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水錄逾16億淨流入　買騰訊美團沽建行理想汽車　恒指夜期跌10點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄逾16億淨流入　買騰訊美團沽建行理想汽車　恒指夜期跌10點（不斷更新）
【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減　AI將率先淘汰哪一類金融工種？
【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減　AI將率先淘汰哪一類金融工種？
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款