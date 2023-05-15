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【內銀股價】內銀股再升 什麼人掃內銀？
股市 19:19 2023/05/15
內銀股價出現短綫波動，中行 （03988） 5月以來累升4.8%，股價震動式上揚，市場估計資金動力包括北水買貨，以及外資補倉，不過，數據顯示，外資仍缺陣。
|中行
|建行
|工行
|農行
|5月以來股價
|+4.8%
|+2.7%
|+4.7%
|+3.3%
|主要買家
|北水
法興
摩通
|滙證
摩通
花旗
|滙證
摩通
|滙證
北水
|持倉變化
|8.5億股
|14.3億股
|4.4億股
|3.7億股
根據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，最捧場資金除了北水外，有反映大戶及有錢散戶客持倉的滙豐證券倉位，另外是衍生工具活躍券商的持倉變動，例如法興、摩通及花旗等。
簡單來說，暫時只反映了中港投資者對內銀的興趣增加，賭徒亦加入對短期走勢，但外資大戶或仍在等買貨訊號。
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記者：譚志偉
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