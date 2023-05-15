【內銀股價】內銀股再升　什麼人掃內銀？

內銀股價出現短綫波動，中行 （03988） 5月以來累升4.8%，股價震動式上揚，市場估計資金動力包括北水買貨，以及外資補倉，不過，數據顯示，外資仍缺陣。

中行 建行 工行 農行 5月以來股價 +4.8% +2.7% +4.7% +3.3% 主要買家 北水

法興

摩通 滙證

摩通

花旗 滙證

摩通 滙證

北水 持倉變化 8.5億股 14.3億股 4.4億股 3.7億股

根據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，最捧場資金除了北水外，有反映大戶及有錢散戶客持倉的滙豐證券倉位，另外是衍生工具活躍券商的持倉變動，例如法興、摩通及花旗等。

簡單來說，暫時只反映了中港投資者對內銀的興趣增加，賭徒亦加入對短期走勢，但外資大戶或仍在等買貨訊號。

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記者：譚志偉