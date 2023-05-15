【滙豐HSBC】滙豐更新亞洲區增長前景　冀有形股本回報率保持至少12%

滙豐 （00005） 早前公布的今年首季業績勝預期，並自疫情以來首次重新派發季度股息。集團今日起在本港及新加坡舉行為期一星期的投資者和分析員會議，並向投資者更新亞洲業務增長前景，當中更提出有形股本回報率（RoTE）保持至少12%以上的中期目標。

集團行政總裁祈耀年強調，亞洲地區在集團國際業務增長中發揮關鍵作用，又提到亞洲業務的三大中期目標，包括（1）高單位數百分比的財富收入增長；（2） 中長期的中單位數百分比貸款增長，但對業務短期前景較為謹慎；（3）有形股本回報率達15%水平。

他表示，除了在本港的核心優勢外，公司在內地、印度、新加坡和其他地區也有增長引擎。又指過去三年對亞洲業務進行轉型，調整了產品組合，為客戶提供綜合的國際產品，以及最終為股東帶來可觀回報。

祈耀年並指出，全球互聯產品現在比以往任何時候都更需要和重視，認為集團戰略正在奏效，為業務帶來豐厚的回報，直言集團目標是從2023年起保持至少 12%的有形股本回報率。

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編輯：葉志偉