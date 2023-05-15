香港迪士尼全球首個《魔雪奇緣》主題園區11月開幕 6 月中起每星期恢復6天或7天營運

香港迪士尼樂園度假區 （香港迪士尼)）周今日公布 2022 財政年度業績。新冠肺炎疫情下旅遊業和營運環境持續艱難，期內樂園強制關閉近三個半月，並實施入園人數上限、社交距離規定及其他防疫措施，營運日子合共只有約6個月，但香港迪士尼的總入場人次錄得 22%增長，至340萬。全年業務收入上升 31%至 22 億港元。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利有 11%的改善至負 8.61 億港元，淨虧損亦相對上一個財政年度收窄 12%至 21 億港元。

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其中本地賓客的入場人次，以及「奇妙處處通」（年票)）會員人數，繼上年後再度創歷史新高，均較上個財政年度增長22%。期內度假區酒店的整體入住率則上升三個百分點至 24%，樂園人均消費及每房賓客消費分別錄得11%及7%的增長。

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迪士尼樂園今年下半年將有一系列新項目，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，迪士尼好萊塢酒店將會於 7 月中重開，而酒店大堂和兩間餐廳將以全新面貌迎接賓客，華特・迪士尼與米奇老鼠銅像 ─「創夢家」項目也於10月揭幕。最矚目的，是全球首個《魔雪奇緣》主題園「 魔雪奇緣世界」將在11月開幕。



此外，香港迪士尼也宣佈由 6 月中起，樂園會由現在每星期5天，改為6天或7天營運，以配合賓客需求。

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被問及樂園門票會否有加價計劃，莫偉庭回應指，樂園目前沒有價格調整的計劃，他指樂園價格需平衡消費者所獲得的服務。至於樂園去年蝕21億，連續8年「見紅」，莫偉庭被傳媒問到何時才扭虧為盈，莫偉庭未有正面回應，他說現時市場僅處於復甦初期，航空業的載客量仍有待回升，又指自己「無水晶球」，難以預測未來。

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責任編輯：陳詠妍