【業績｜濠賭】澳博控股首季轉錄EBITDA盈利3100萬元　衛星場轉虧

澳博控股 （00880） 公布，今年第一季經調整EBITDA轉虧為盈，單季賺3100萬元，去年同期虧損4.74億元。期內，澳博控股博彩淨收益按年增58%至37.05億元，列帳虧損就收窄32%至8.69億元。

澳博上季中場博彩收入按年增67%至34.35億元，角子機博彩收益按年增81%至2.52億元，貴賓博彩毛收益則按年跌42%至2.01億元。

酒店入住率升至8成以上 房價明顯回升

按物業計算，澳博旗艦項目「新葡京」經調整EBITDA轉賺1.56億元，路氹項目「上葡京」EBITDA虧損擴大6%至2.3億元，其他自行推廣物業轉賺2.62億元。目前9個衛星場EBITDA虧損1.05億，較去年同期賺3400萬元轉差，澳博5間衛星娛樂場已於去年底關閉。

期內，上葡京綜合度假村、新葡京酒店、回力酒店和十六浦索菲特酒店酒店入住率都達8成以上，每日平均房價增幅介乎17%至159%。

至3月底，澳博現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為47.76億元，債項則為285.18億元。澳博去年6月獲得銀團貸款融資（包括90億港元定期貸款及100億港元循環信貸），至3月底有33億元尚未提取。

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編輯：麥德銘