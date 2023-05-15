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【13F】橋水首季增持美科技股 減中概電動車股

環球政經 18:38 2023/05/15

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據最新公布的13F報告顯示，美國對沖基金橋水（Bridgewater Associates）首季的美股持倉達到163.9億美元，較上季減少。

與上一次報告時相比，橋水共新買入118隻個股，增持225隻個股，減倉360隻個股，以及清倉228隻個股。

今年首季，橋水買入首5位（以持倉百分比計）分別為：iShares安碩核心MSCI新興市場ETF（IEMG）、Alphabet（GOOGL）、Meta Plaforms（META）、微軟（MSFT）和Visa（V）。

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橋水賣出首5位（以持倉百分比計）分別為：Vanguard FTSE新興市場ETF（VWO）、拼多多（PDD）、巴郡B（BRK B）、美國銀行（BAC）和摩根大通（JPM）。

值得留意的是，雖然首季買入首5位較多AI相關概念如微軟和Alphabet，但同樣有AI概念的中概股百度（BIDU）卻遭到清倉。其他減持的中概股還包括電動車股蔚來（NIO）和小鵬（XPEV）。

橋水最重倉的資產包括：IEMG、iShares安碩核心標普500 ETF（IVV）、寶潔（PG）、強生公司（JNJ）、百事可樂（PEP）。

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記者：林斯凱

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