【13F】橋水首季增持美科技股 減中概電動車股

據最新公布的13F報告顯示，美國對沖基金橋水（Bridgewater Associates）首季的美股持倉達到163.9億美元，較上季減少。

與上一次報告時相比，橋水共新買入118隻個股，增持225隻個股，減倉360隻個股，以及清倉228隻個股。

今年首季，橋水買入首5位（以持倉百分比計）分別為：iShares安碩核心MSCI新興市場ETF（IEMG）、Alphabet（GOOGL）、Meta Plaforms（META）、微軟（MSFT）和Visa（V）。

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏



【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

橋水賣出首5位（以持倉百分比計）分別為：Vanguard FTSE新興市場ETF（VWO）、拼多多（PDD）、巴郡B（BRK B）、美國銀行（BAC）和摩根大通（JPM）。

值得留意的是，雖然首季買入首5位較多AI相關概念如微軟和Alphabet，但同樣有AI概念的中概股百度（BIDU）卻遭到清倉。其他減持的中概股還包括電動車股蔚來（NIO）和小鵬（XPEV）。

橋水最重倉的資產包括：IEMG、iShares安碩核心標普500 ETF（IVV）、寶潔（PG）、強生公司（JNJ）、百事可樂（PEP）。

【青姐話】中特估 有段古

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：林斯凱