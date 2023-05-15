【生成式AI】Google用自家開發AI模型　推Google Cloud Security AI Workbench網絡安全方案

▲ 今日推出網絡安全解決方案Security AI Workbench，以自己的AI（人工智能）模型開發解決方案，幫助企業IT人員解決日益增加的安全防護重擔，以及IT人才缺乏的問題。

生成式AI應用愈來愈多，當中以OpenAI的ChatGPT最普及，身為科企巨頭Google亦急起直追，今日推出網絡安全解決方案Security AI Workbench，以自家研發的AI（人工智能）模型開發網絡安全解決方案，幫助企業IT人員解決日益增加的安全防護重擔，以及IT人才缺乏的問題。

今日推出的 Google Cloud Security AI Workbench，是以網絡安全大型語言模型 （LLM）Sec-PaLM為基礎的可擴充平台。Sec-PaLM適用於不同安全防護用途，可整合各種安全情報，包括Google所收集到的安全威脅情況資料，以及Mandiant在安全漏洞、惡意軟件、威脅偵測和威脅發動人士資訊等方面的第一手情報。

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人工智能時代帶來曙光

Google Cloud Security副總裁暨總經理Sunil Potti表示，過去10年，企業面對三大網絡安全挑戰：

大量安全防護威脅

安全防護工具操作費時

相關領域人才短缺

Sunil解釋，近年數據洩漏愈益嚴重，2012年至今，數據洩漏數量就上升7倍，負責安全防護的企業數量亦上升13倍，更重要的是網絡安全防護的人才短缺，空缺比企2012年上升2倍有多，而來到人工智能的年代，以上問題將有答案。「透過利用AI，可快速偵測安全風險，令整體系統更安全，同時亦可充當網絡安全AI助手，讓普通的IT人員或開發者成為安全防護專家。」

據了解， 方案中有VirusTotal Code Insight，可用Sec-PaLM分析及說明潛在惡意指令碼的行為，進一步偵測產生威脅的指令碼。而Mandiant Breach Analytics for Chronicle則可自動提醒客戶留意目前環境存在的安全漏洞，並利用Sec-PaLM分析關鍵發現，以便即時採取應對措施。

AI方案解決三大安全防護問題

其次，方案中有Chronicle Security Operations功能，可整合式推論功能和機器學習技術，識別初次受襲事件、優先處理影響程度較大的問題，並及時遏制威脅。Sunil相信，生成式AI的應用如ChatGPT、Bard等，今後將會成為主流的企業應用。方案中有進階生成式AI功能，可幫助易受攻擊的機構減少安全工作所需的工具，令系統可自動防禦不同威脅，減少手動操作，讓團隊更有效管理環境、規劃安全設計和功能。

此外，Security Command Center AI可將複雜的攻擊資訊圖表轉換成易於閱讀的說明，讓使用者了解遭受攻擊的風險，可顯示受影響範圍與建議應對措施。AI可撰寫風險摘要，方便客戶掌握Google Cloud的安全性、法規和私隱調查結果等。

責任編輯：李彥煒

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