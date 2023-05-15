【內房危機】穆迪將中國房地產行業展望 由「負面」上調至「穩定」

評級機構穆迪將對中國地產業展望從「負面」調高為「穩定」，因銷售和資金狀況有所改善。報告指出，中國房地產市場的全國性簽約銷售在去年下降28％之後，將在未來12個月內趨於穩定。在政府採取措施拓寬融資渠道下，融資條件亦將進一步改善。將地產業展望改為穩定，以反映開發商銷售和資金狀況的改善。

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另外大和發表研究報告指出，維持內房行業評級「中性」。報告引述內地中國指數研究院分析師稱，內地自4月起房地產銷售放緩，庫存仍處於高位，以及較少推出新項目。另整體土地銷售年初至今維持疲弱。該行預期，全年房地產銷售稍錄增長，建築動工量及房地產投資則較增長較慢。同時，政策支持亦似乎會增加。大和憧憬財務健康的民營房企如龍湖（00960）或受政策支持，至於越秀地產（00123）及華潤置地（01109），則提供高度的防守性。

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