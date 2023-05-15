  • 25°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 21:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】 阿里達摩院自動駕駛業務併入菜鳥　約7成員工據報被裁

新經濟追蹤 18:16 2023/05/15

分享：

分享：

【阿里巴巴9988】 阿里達摩院自動駕駛業務併入菜鳥，約7成員工據報被裁。圖為阿里發布的「小蠻驢」

阿里巴巴 （09988） 宣布「1+6+N」組織改革後，原屬於集團總部的技術團隊有大變化。菜鳥回應查詢時證實，阿里達摩院的自動駕駛團隊將併入菜。最新有內媒引述消息指，此次業務調整不是整體併入，只有近百人獲轉入業鳥集團，歸屬於菜鳥首席技術官（CTO）下屬技術團隊，阿里達摩院自動駕駛團隊其餘近200人將會被裁，佔原有團隊人數約7成。

報道指，完成併入後，阿里達摩院不再保留相關業務和團隊。本報正向菜鳥查詢事件。

阿里傳重組技術團隊 取消首席技術官一職，可見【下一頁】

阿里達摩院過去曾發布自動駕駛卡車「大蠻驢」、無人物流小車「小蠻驢」，菜鳥為主要客戶之一，但3月阿里達摩院自動駕駛負責人陳俊波被證實離職創業。有內媒指，或反映阿里的無人配送業務在內部碰見一定的困難。

阿里巴巴於2017年杭州雲棲大會正式成立研究所「達摩院」，首3年已承諾投資逾1000億元人民幣，研究領域包括量子計算、機器學習、自然語言處理、人機自然交互、芯片技術等多個領域。

相關文章：

【互聯網裁員潮】阿里巴巴旗下達摩院傳裁員30%　馬雲成立時要求「活得比阿里長」

【阿里巴巴造車？】阿里巴巴CTO：正研究無人物流卡車（附短片）

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
港股 阿里巴巴－SW（09988） 菜鳥 阿里巴巴
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水錄逾16億淨流入　買騰訊美團沽建行理想汽車　恒指夜期跌10點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄逾16億淨流入　買騰訊美團沽建行理想汽車　恒指夜期跌10點（不斷更新）
【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減　AI將率先淘汰哪一類金融工種？
【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減　AI將率先淘汰哪一類金融工種？
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款