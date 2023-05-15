▲ 【阿里巴巴9988】 阿里達摩院自動駕駛業務併入菜鳥，約7成員工據報被裁。圖為阿里發布的「小蠻驢」

阿里巴巴 （09988） 宣布「1+6+N」組織改革後，原屬於集團總部的技術團隊有大變化。菜鳥回應查詢時證實，阿里達摩院的自動駕駛團隊將併入菜。最新有內媒引述消息指，此次業務調整不是整體併入，只有近百人獲轉入業鳥集團，歸屬於菜鳥首席技術官（CTO）下屬技術團隊，阿里達摩院自動駕駛團隊其餘近200人將會被裁，佔原有團隊人數約7成。

報道指，完成併入後，阿里達摩院不再保留相關業務和團隊。本報正向菜鳥查詢事件。

阿里達摩院過去曾發布自動駕駛卡車「大蠻驢」、無人物流小車「小蠻驢」，菜鳥為主要客戶之一，但3月阿里達摩院自動駕駛負責人陳俊波被證實離職創業。有內媒指，或反映阿里的無人配送業務在內部碰見一定的困難。

阿里巴巴於2017年杭州雲棲大會正式成立研究所「達摩院」，首3年已承諾投資逾1000億元人民幣，研究領域包括量子計算、機器學習、自然語言處理、人機自然交互、芯片技術等多個領域。

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編輯：麥德銘