【大行報告】摩通：獲染藍料市場反應正面 維持華潤電力「增持」評級 目標價21元

摩根大通發表報告指，華潤電力（00836）獲納入恒指成份股，預期市場反應正面，並為公司帶來1億美元的被動資金。 該行表示，隨着中國本地生產上升及煤炭進口持續增加，料在工業需求不溫不火的情況下，煤炭價格將保持疲軟。

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摩通認為，這對於潤電旗下火電業務盈利復甦來說，應是一個好兆頭，並預計其發電廠今年盈利超過40億元人民幣。該行維持潤電「增持」評級，目標價21元。

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回顧業績，截至去年12底止，潤電全年純利70.4億元，按年升2.3倍，營業額1033.1億元，升14.3%。潤電今日最高曾見19元，收報18.26元，跌1.5%，成交金額3.7億元。

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