▲ 【大行報告｜騰訊】騰訊5.17派首季成績表 券商料內地遊戲流水復甦、視頻號廣告貢獻增加

股王騰訊 （00700） 周三（17日）收市後公布首季業績，券商普遍預計，內地遊戲版號發放正常化，期內騰訊遊戲流水復甦，但反映至入帳仍須時，此外廣告商投放意願明顯恢復，而且宏觀復甦帶動商業支付業務，近期企業微信和騰訊會議等核心產品亦加速商業化。

據彭博數據，市場料騰訊首季收入為1456.26億元（人民幣，下同），按年增7.5%；淨利潤343.99億元，按年增46.5%；經調整純利325.00億元，按年增27.2%。

內地新遊戲貢獻增加 消化海外時長減少影響

中金上月中旬發表報告指，騰訊《無畏契約》等已獲版號的新遊戲有望貢獻增加，而且《王者榮耀》等現有遊戲也發力商業化；騰訊基本消化海外後疫情時代時長減少的影響，海外佈局成果今年有望逐步體現，預計首季騰訊遊戲收入按年增長5%，未來季度持續改善。

中金又提到，媒體廣告與社交廣告受惠宏觀恢復，視頻號爲重要增長點，料社交廣告表現仍優於媒體廣告，預計首季整體廣告收入增長19%，另外，近期企業微信和騰訊會議等核心產品開始加速商業化，預計首季金融及雲業務整體收入按年增11%。

視頻號廣告貢獻增加

花旗上月曾發表報告稱，騰訊遊戲業務受惠新春有效推廣，以及新遊戲推出，然而由於基數效應及延遲收入確認，保守估計，首季遊戲收入或按年持平。花旗預計，騰訊次季或下半年會加快發布新遊戲。

野村上月發表報告，預計騰訊開始投放視頻號廣告，期內貢獻達15億元，佔社交廣告收入約8%，預計首季廣告收入或按年增長19%。野村提到，廣告收入預測將視乎騰訊最新用戶參與度及廣告毛收入，提醒市場或密切關注騰訊會否繼續減持投資組合，以及新遊戲發布時間。

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記者：李哲毅