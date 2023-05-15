  • 25°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 21:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜騰訊】騰訊5.17派首季成績表　券商料內地遊戲流水復甦、視頻號廣告貢獻增加

股市 18:10 2023/05/15

分享：

分享：

【大行報告｜騰訊】騰訊5.17派首季成績表　券商料內地遊戲流水復甦、視頻號廣告貢獻增加

股王騰訊 （00700） 周三（17日）收市後公布首季業績，券商普遍預計，內地遊戲版號發放正常化，期內騰訊遊戲流水復甦，但反映至入帳仍須時，此外廣告商投放意願明顯恢復，而且宏觀復甦帶動商業支付業務，近期企業微信和騰訊會議等核心產品亦加速商業化。

據彭博數據，市場料騰訊首季收入為1456.26億元（人民幣，下同），按年增7.5%；淨利潤343.99億元，按年增46.5%；經調整純利325.00億元，按年增27.2%。

內地新遊戲貢獻增加 消化海外時長減少影響

中金上月中旬發表報告指，騰訊《無畏契約》等已獲版號的新遊戲有望貢獻增加，而且《王者榮耀》等現有遊戲也發力商業化；騰訊基本消化海外後疫情時代時長減少的影響，海外佈局成果今年有望逐步體現，預計首季騰訊遊戲收入按年增長5%，未來季度持續改善。

中金又提到，媒體廣告與社交廣告受惠宏觀恢復，視頻號爲重要增長點，料社交廣告表現仍優於媒體廣告，預計首季整體廣告收入增長19%，另外，近期企業微信和騰訊會議等核心產品開始加速商業化，預計首季金融及雲業務整體收入按年增11%。

視頻號廣告貢獻增加

花旗上月曾發表報告稱，騰訊遊戲業務受惠新春有效推廣，以及新遊戲推出，然而由於基數效應及延遲收入確認，保守估計，首季遊戲收入或按年持平。花旗預計，騰訊次季或下半年會加快發布新遊戲。

野村上月發表報告，預計騰訊開始投放視頻號廣告，期內貢獻達15億元，佔社交廣告收入約8%，預計首季廣告收入或按年增長19%。野村提到，廣告收入預測將視乎騰訊最新用戶參與度及廣告毛收入，提醒市場或密切關注騰訊會否繼續減持投資組合，以及新遊戲發布時間。

相關文章：

【騰訊系】閱文CEO程武辭任、總裁侯曉楠接手　未來續加強版權保護、提升商業化

【騰訊700】騰訊大股東Prosus搬4500萬股　由高盛轉倉大摩

記者：李哲毅

大行報告 港股 騰訊控股（00700） 騰訊
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水錄逾16億淨流入　買騰訊美團沽建行理想汽車　恒指夜期跌10點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄逾16億淨流入　買騰訊美團沽建行理想汽車　恒指夜期跌10點（不斷更新）
【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減　AI將率先淘汰哪一類金融工種？
【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減　AI將率先淘汰哪一類金融工種？
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款