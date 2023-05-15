【異動板塊】上交所將舉辦座談會 促進金融業估值 內銀內險股午後發力撐市

據《上海證券報》報道，由上交所主辦的「滬市金融業專題座談會」將在本周三（17日）召開，討論的重要內容為「在服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高質量發展」。

報道指，此次參與機構包括銀行、保險、基金和券商人士。上交所近期召開多個與國企股、傳統經濟股相關的價值交流會。

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消息發報後，刺激中資金融股股價在午後颷升，內銀股方面，建設銀行（00939）收報5.39元，升1.5%；工商銀行（01398）收報4.42元，升2.1%；中國銀行（03988）收報3.28元，升2.2%；農業銀行（01288）收報3.13元；郵儲銀行（01658）收報5.16元，升2.6%。

內險股方面，中國太保（02601）收報25.05元，升4.6%；中國人壽（02628）收報15.22元，升3.7%；中國平安（02318）收報58.05元，升3.8%；中國財險（02328）收報9.97元，升2.5%。

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記者：李兆明