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澳洲最強釘子戶拒2.6億賣樓 佔地面積夠建50棟樓

環球社會熱點 08:05 2023/05/16

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澳洲一個家庭於發展商陸續收購周邊住宅後仍拒絕搬走，發展商圍繞釘子戶興建多排住宅。該住宅所佔面積足以興建50棟新住宅，發展商曾提出用5,000萬澳元（約2.6億港元）收購，這家人仍拒絕出售。

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釘子戶的位置距離悉尼市中心約40分鐘路程，坐落於一大片廣闊的草坪中央，更設有一條長約200米的車路，居住於此處更可飽覽藍山（Blue Mountains）美景。

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發展商2012年已收購附近的大部分土地，當年提出以475萬澳元（約2,500萬港元）收購這棟住宅，但遭業主拒絕。

發展商只能圍繞這棟住宅發展，興建了多排房屋包圍著它，這棟住宅所處草坪的遠景，看起來有如被住宅包圍的郊野土地。

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地產經紀估計這片土地面積約5英畝，足夠發展商興建50棟分別面積3,200呎的住宅。截至去年當地每300平方米土地約價值100萬澳元，5英畝土地相當於價值6,744萬澳元（約3.5億港元）。

業主曾表示，他們一家人多年前搬入住宅時，周圍充斥著紅磚小屋及農田，每戶住宅都是獨一無二且環境寬敞，但現已物是人非。

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責任編輯：鄭錦玲

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