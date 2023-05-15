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【可持續發展】戶戶送推技能提升課程　助外送員長期發展

商業 17:57 2023/05/15

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戶戶送外送專員參觀回收設施，全方位認識回收行業的運作模式，並親身體驗如何拆卸舊裝修設備作回收用途。

戶戶送與海塑基金會合作推出外送員技能提升課程，希望支援外送員長期發展並推動可持續發展。透過19小時的理論課程、實踐工作坊及實地考察，幫助外送員深了解回收行業，參與者更可透過提供回收服務和設立教育工作坊，向郊區和偏遠地區居民宣傳清潔回收的概念及可持續的生活方式。

【中小企挑戰】VAR LIVE衝全球市場　料生意額飇8倍

此外，戶戶送外送員亦會協助設立至少24個塑膠回收站，並為海塑基金會的回收合作夥伴收集7,200個潔淨的膠樽。完成計劃後，外送員可獲得由海塑基金會頒發的證書，被指定的回收機構認可為有效的工作經驗，為他們在環保行業的職業發展打好基礎。希望在回收行業獲得進一步實踐經驗的外送員更可經海塑基金會推薦，參與特設的環保實習計劃。

培養下一代綠色領袖

「科普創意救海洋」計劃則包括一系列工作坊、現場考察及創意設計馬拉松。計劃專為戶戶送外送員的子女而設，透過科學教育傳授環境保育知識。課程內容按聯合國可持續發展目標制定，透過15項不同的學習活動，讓下一代接觸各項環保主題，其中包括可再生能源、預防塑膠廢料污染、海洋保護；以及人工智能、機械人、水化學和物理等各種回收技術解決方案。

【購物優惠】一田購物優惠日5.24開鑼　料2周營業額升1-2%

責任編輯：歐陽佩

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