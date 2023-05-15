【總統大選】土耳其股市一度跌至熔斷 現任總統埃爾多安面臨20年最大挑戰

土耳其股市一度大跌逾6%並觸發熔斷機制，交易現已恢復。

事實上，過去12個月內，土耳其股市以本國貨幣計算上升近90%，主要因為在高通脹下，當地投資者希望通過股市來獲取回報，以減輕通脹帶來的生活成本危機。

土耳其總統大選首輪已完成99%計票，但不論是執政約20年的現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），還是反對派領袖Kemal Kilicdaroglu，其得票率目前都未過半。市場預計大選將進入5月28日的次輪投票。

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埃爾多安說：「雖然最終結果還不清楚，但我們大幅領先，我們的國民已經做出了決定。」

土耳其里拉（Lira）近年來大幅貶值，市場人士分析指，即使埃爾多安敗選，里拉也不一定會立即走強，貨幣走勢短期內會受抗議等事件影響，不確定性會隨之增加，因此，在大選結果出爐前，投資者選擇避開土耳其資產亦不足為奇。

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記者：林斯凱