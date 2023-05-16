【一站式電子平台】貿易單一窗口第二階段推出　增28類文件

▲ （左起）香港空運服務有限公司經理 - 企業拓展伍志敏、商務及經濟發展局首席助理秘書長（單一窗口）麥愷婷、香港海關助理關長（稅務及策略支援）許劍。（陳永康攝）

貿易單一窗口提供一站式電子平台，供業界提交「企業對政府」貿易文件作報關及貨物清關之用，第一階段自2018年12月推出，現已全面投入服務；第二階段將於今年年中分批推出，當中首批已於昨（15日）推出，涵蓋14類貿易文件，當局將逐步把服務擴展至28類文件，提升貨物清關效率。

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商務及經濟發展局首席助理秘書長（單一窗口）麥愷婷表示，第三階段是最複雜的階段，涵蓋其他重要的進出口貿易文件及貨物資料，包括進出口報關單、在不同運輸模式下所需提交的預報貨物資料、貨物艙單及貨物報告，以及產地來源證與應課稅品許可證的申請，政府的目標是於2026年初開始分批推出第三階段服務，以期於2027年全面實施貿易單一窗口。

麥愷婷稱，由紙轉電是全球大勢所趨，推行的時候有不少困難，「例如是不少企業在處理文件時存在已有觀念，需要時間去推廣」，此外，他們亦需要與不同部門溝通協調，整合不同文件。

第一階段部分使用率100%

香港海關助理關長（稅務及策略支援）許劍稱，有關計劃以自願形式參與，「在實施單一窗口之前，用戶如要提交紙本申請，可能要首天遞交文件，第二天取回，更有機會要游走各政府部門辦理手續，現時則可以24小時上網辦理，一條龍審批好取證，令清關流程更有效率，並提高風險管理的精準度。」計劃推出後大受歡迎，截至2023年4月30日，貿易單一窗口共錄得逾2千名登記用戶，整體系統單月使用率由2019年12月的約15%，提升至今年4月的逾90%，部分牌照/許可證的使用率更達100%。

2022年透過第一階段服務發出約11,650張牌照/許可證，佔相關文件全年發證數目約9成，「第二階段所涵蓋的28類文件在2022年的處理量超過110萬份，而第三階段文件於2022年的申請總量則達9.3千萬份，因此預計貿易單一窗口未來的使用率會非常高。」

為了提高單一窗口使用率，香港海關成立了「幫到你幫到你小隊」，向企業用戶進行教育推廣，每個小隊4人，由第一階段的3隊增至現在的5隊，許劍笑言，小隊還會到不同部門的櫃位「爭客」，現場幫助用戶登記；此外亦會透過網頁、展覽宣傳，並搞培訓班幫助業界了解。

用戶：隨時提交文件更方便

用戶意見方面，香港空運服務有限公司經理 - 企業拓展伍志敏表示，2018年貿易單一窗口首階段時已經登記，「海關透過不同渠道，包括電郵和企業探訪等接觸我們」，他認為使用單一窗口的好處是任何時間都可提供文件，「尤其是空運需24小時操作」，此外申請時能儲存草稿，省時之餘亦可減低手民之誤。他期望第二階段增加文件種類後，可幫助業務拓展，尤其是電子商貿生意，如高端及奶類食品等。

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本報記者：歐陽佩

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