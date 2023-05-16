  • 27°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】一田購物優惠日　增聘逾200兼職工

商業 11:00 2023/05/16

分享：

分享：

一田將於5月24至6月6日舉辦半年一度的購物優惠日，全港12間分店及14個特別展場都會同步減價，這是首次百貨及超市連續2星期同步减價，產品將以1折起發售。一田百貨行政總裁黃思麗（Susanna）表示，隨着中港通關帶動客流，預料今次購物優惠日營業額將錄得按年1至2%升幅，並預計外遊用品將成為帶動營業額的主因。

【母親節2023】餐飲業生意額冀達4億元　疫後買花增2成

Susanna稱，五一黃金周百貨業務的生意額有高雙位數字升幅，惟超市則按年錄得跌幅，原因是百貨基數較低，她預期今年百貨業務會跑贏超市，因為疫後的時裝、化粧品及護膚品需求皆上升，「一田的遊客比例一向較低，以往巔峰時期部分分店旅客佔2成，其他分店不足1成」，現在旅客佔比更有機會減半。

冀生意額8月全面恢復

今年初，一田預料營業額將有5至8%增幅，Susanna坦言現時仍未達標，不過她對本港下半年的零售市場持審慎樂觀的態度，「一如往年，今年暑假我們會推出Back to School推廣，推出書包、內衣、襪子等優惠，希望生意額可以在8月就全面復甦。」

說到未來計劃，一田明年初將有兩間分店投入服務，分別位於屯門及白石角，Susanna表示招聘人手是一大難題，現時前線人手尚欠1成，為了留人，一田不斷優化福利，包括醫療、假期、彈性上班時間、舉辦工作坊，甚至派出按摩師到分店為前線同事按摩等等。

「全職員工尤其難招聘，優惠日將會招聘逾200位兼職工，未來也會招請暑期工及參加大學招聘會」，她指出，他們正考慮招請「半全職」，這些都是兼職職位，但能享有部分全職員工福利，希望員工能更穩定地上班。

問到會否到大灣區發展？Susanna直言香港仍有很多發展空間，很多區份仍未有據點，故暫時仍會集中本地發展。

【母親節2023】市民預算逾千元慶祝　雨天商場零售升2成

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】常換VR遊戲添新鮮感　增會員制吸海外客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【購物優惠】一田購物優惠日5.24開鑼　料2周營業額升1-2%
2023/05/15
【購物優惠】一田購物優惠日5.24開鑼　料2周營業額升1-2%
【消費習慣】疫情改變了港人消費模式　更願意為身心健康花費
2023/05/13
【消費習慣】疫情改變了港人消費模式　更願意為身心健康花費
【智能廚房】紅A引進智能送餐車　助本地院舍完善中央廚房
2023/05/12
【智能廚房】紅A引進智能送餐車　助本地院舍完善中央廚房
【傷健一家】UNIQLO「Here for U」計劃　招聘殘疾人士
2023/05/12
【傷健一家】UNIQLO「Here for U」計劃　招聘殘疾人士

你可能感興趣

【購物優惠】一田購物優惠日5.24開鑼　料2周營業額升1-2%
13:22 2023/05/15
【購物優惠】一田購物優惠日5.24開鑼　料2周營業額升1-2%
【消費習慣】疫情改變了港人消費模式　更願意為身心健康花費
15:00 2023/05/13
【消費習慣】疫情改變了港人消費模式　更願意為身心健康花費
【智能廚房】紅A引進智能送餐車　助本地院舍完善中央廚房
13:23 2023/05/12
【智能廚房】紅A引進智能送餐車　助本地院舍完善中央廚房
市場拓展 員工福利 營業額 零售 全職 兼職 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【母親節2023】市民預算逾千元慶祝　雨天商場零售升2成
【母親節2023】市民預算逾千元慶祝　雨天商場零售升2成
【搶人才】VTC配合香港八大中心定位　加強創新科技、航空、航運人才培訓　增設元宇宙、電動車、電梯培訓設施
【搶人才】VTC配合香港八大中心定位　加強創新科技、航空、航運人才培訓　增設元宇宙、電動車、電梯培訓設施
【購物優惠】一田購物優惠日5.24開鑼　料2周營業額升1-2%
【購物優惠】一田購物優惠日5.24開鑼　料2周營業額升1-2%
【可持續發展】戶戶送推技能提升課程　助外送員長期發展
【可持續發展】戶戶送推技能提升課程　助外送員長期發展
【中小企挑戰】VAR LIVE衝全球市場　料生意額飇8倍
【中小企挑戰】VAR LIVE衝全球市場　料生意額飇8倍
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款