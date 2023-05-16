【搶人才】一田購物優惠日　增聘逾200兼職工

一田將於5月24至6月6日舉辦半年一度的購物優惠日，全港12間分店及14個特別展場都會同步減價，這是首次百貨及超市連續2星期同步减價，產品將以1折起發售。一田百貨行政總裁黃思麗（Susanna）表示，隨着中港通關帶動客流，預料今次購物優惠日營業額將錄得按年1至2%升幅，並預計外遊用品將成為帶動營業額的主因。

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Susanna稱，五一黃金周百貨業務的生意額有高雙位數字升幅，惟超市則按年錄得跌幅，原因是百貨基數較低，她預期今年百貨業務會跑贏超市，因為疫後的時裝、化粧品及護膚品需求皆上升，「一田的遊客比例一向較低，以往巔峰時期部分分店旅客佔2成，其他分店不足1成」，現在旅客佔比更有機會減半。

冀生意額8月全面恢復

今年初，一田預料營業額將有5至8%增幅，Susanna坦言現時仍未達標，不過她對本港下半年的零售市場持審慎樂觀的態度，「一如往年，今年暑假我們會推出Back to School推廣，推出書包、內衣、襪子等優惠，希望生意額可以在8月就全面復甦。」

說到未來計劃，一田明年初將有兩間分店投入服務，分別位於屯門及白石角，Susanna表示招聘人手是一大難題，現時前線人手尚欠1成，為了留人，一田不斷優化福利，包括醫療、假期、彈性上班時間、舉辦工作坊，甚至派出按摩師到分店為前線同事按摩等等。

「全職員工尤其難招聘，優惠日將會招聘逾200位兼職工，未來也會招請暑期工及參加大學招聘會」，她指出，他們正考慮招請「半全職」，這些都是兼職職位，但能享有部分全職員工福利，希望員工能更穩定地上班。

問到會否到大灣區發展？Susanna直言香港仍有很多發展空間，很多區份仍未有據點，故暫時仍會集中本地發展。

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本報記者：歐陽佩

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