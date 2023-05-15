【旅遊業】4月訪港旅客為289萬人次　相等於疫情前約58%

旅發局今日（15日）公布，4月初步訪港旅客數字為289萬人次，按月增加約18%。以日均旅客計算，相等於疫情前（2017至2019年平均）約58%。

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其中內地今年的「五一黃金周」假期於4月底展開，令內地旅客增幅顯著。內地旅客佔整體遊客量約八成，達230萬人次。

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至於其他市場方面，旅發局表示，在齋戒月完結及復活節帶動下，來自東南亞的旅客亦錄得較高的增長。

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