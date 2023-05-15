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【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　

科技 17:33 2023/05/15

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生成式人工智能（Generative AI）聊天機械人ChatGPT，在全球掀起AI熱潮，「ChatGPT」一詞及其研發公司「OpenAI」亦成熱門搜尋。惟網絡安全解決方案供應商Check Point發現，有大量惡意網站以ChatGPT之名，發動網絡釣魚攻擊。

【ChatGPT】研究指：近版半企業憂員工用ChatGPT洩漏公司機密

Check Point旗下威脅情報部門Check Point Research發現，自2023年初至4月底，在新建立的13,296個、含「ChatGPT」或「OpenAI」相關域名中， 每25個域名便有1個屬惡意或潛在惡意域名。

該公司亦指，網絡攻擊者透過看似與ChatGPT相關的網站，散佈惡意軟件及網絡釣魚誘餌，意圖引誘公眾下載惡意檔案或洩露敏感資訊。這些網絡攻擊數量正穩步上升，其中惡意ChatGPT網站的瀏覽量更是「動軏數以萬計」。

假網站頁面設計　與官網相似

據Check Point提供的圖片可見，受害在點擊這些惡意連結後，會被重新導向至不同的網站。而該有惡意或有潛在風險的網站頁面，與OpenAI官方網站頁面設計及風格，均極為相似。

    點擊圖片放大

為免進一步遭受網絡攻擊，Check Point建議公眾在接獲可疑網絡釣魚網站或電郵時：

  • 不要回覆、點擊可疑連結或開啟附件，切勿遵循網路釣魚電郵的指示。
  • 匯報可疑電郵予IT或網絡安全團隊。由於網路釣魚攻擊通常是分散式攻擊活動的一部分，其他人亦可能上當受騙。向其報告有助儘快展開調查、控制損害。
  • 匯報後，刪除可疑電子郵件，減少意外點擊可疑電郵的可能性。
  • 警惕相似和虛假域名，包括注意點擊網站的語言、拼寫和內容，留意下載檔案名稱和內容的細微錯誤。

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責任編輯：殷凱怡

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