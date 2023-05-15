【隧道收費】城門隧道及獅子山隧道 分別於本月21及28日起實施「易通行」

運輸署宣布，城門隧道和獅子山隧道分別於本月21及28日上午5時起實施易通行，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，經易通行繳交隧道費，無須停車或排隊付款。

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運輸署表示，為配合實施易通行，城門隧道一帶本月20日晚上11時30分起分階段實施臨時交通措施，來回方向將由5月21日凌晨4時30分至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施、更改交通標誌和道路標記等工作，現場會加設交通標誌和道路標記指示駕駛者。至於獅子山隧道，臨時交通安排本月27日晚上10時起實施，獅隧來回方向和龍翔道來回方向往獅隧的支路將由本月28日凌晨4時30分至5時全線封閉。

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易通行實施後曾使用青沙管制區而未繳交隧道費的車主會於過隧道後第七個工作天收到電子通知，他們必須在過隧道後14個工作天內繳交隧道費。逾期繳交會被徵收附加費。

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撰文：鄭日棱