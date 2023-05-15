▲ 【證監會人事】證監會增設法律服務部執行董事 程蘋獲港府委任

港府公布，財政司司長陳茂波委任程蘋出任證監會法律服務部執行董事，任期為3年，至2026年5月21日為止。程蘋現時為證監會法規執行部高級總監。港府表示，程蘋是由證監會主席領導的遴選委員會透過公開招聘後選出。

證監會法律服務部負責為證監會提供法律意見及支援服務，例如處理涉及證監會的民事及刑事訴訟，包括就證據的充分程度、提出檢控所涉及的公眾利益，以及就個別個案援引不同條文的可行性提供意見，並委託大律師代表證監會出庭等。

證監會過去未有為法律服務部設立執行董事職位。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，程蘋在證監會及私人律師事務所工作逾20年，期間所累積的豐富法律知識和在法規執行及訴訟方面的經驗，定可於新工作崗位上發揮積極作用。

程蘋於2004年首次加入證監會，2009年離職時為高級律師。其後在香港高偉紳律師行及香港Davis， Polk & Wardwell等私人律師事務所工作逾五年。她在2014年重投證監會法律服務部，並在2017年轉至法規執行部工作。

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編輯：麥德銘