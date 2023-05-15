  • 25°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 21:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【證監會人事】證監會增設法律服務部執行董事　程蘋獲港府委任

股市 17:09 2023/05/15

分享：

分享：

【證監會人事】證監會增設法律服務部執行董事　程蘋獲港府委任

港府公布，財政司司長陳茂波委任程蘋出任證監會法律服務部執行董事，任期為3年，至2026年5月21日為止。程蘋現時為證監會法規執行部高級總監。港府表示，程蘋是由證監會主席領導的遴選委員會透過公開招聘後選出。

證監會法律服務部負責為證監會提供法律意見及支援服務，例如處理涉及證監會的民事及刑事訴訟，包括就證據的充分程度、提出檢控所涉及的公眾利益，以及就個別個案援引不同條文的可行性提供意見，並委託大律師代表證監會出庭等。

證監會過去未有為法律服務部設立執行董事職位。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，程蘋在證監會及私人律師事務所工作逾20年，期間所累積的豐富法律知識和在法規執行及訴訟方面的經驗，定可於新工作崗位上發揮積極作用。

程蘋於2004年首次加入證監會，2009年離職時為高級律師。其後在香港高偉紳律師行及香港Davis， Polk & Wardwell等私人律師事務所工作逾五年。她在2014年重投證監會法律服務部，並在2017年轉至法規執行部工作。

相關文章：

【證監會人事】證監會委任蔡鍾輝為中介機構部臨時主管

【證監會人事】港府委任證監會法規執行部、企業融資部執行董事　兩職位出缺5個月至一年

編輯：麥德銘

 

金融監管機構 梁鳳儀 證監會 財政司
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水錄逾16億淨流入　買騰訊美團沽建行理想汽車　恒指夜期跌10點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄逾16億淨流入　買騰訊美團沽建行理想汽車　恒指夜期跌10點（不斷更新）
【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減　AI將率先淘汰哪一類金融工種？
【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減　AI將率先淘汰哪一類金融工種？
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款