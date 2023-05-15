【中小企挑戰】VAR LIVE衝全球市場　料生意額飇8倍

▲ 維亞科技國際有限公司（VAR LIVE）首席營運官徐美姬預期，今年增長將會是疫下的6至8倍。（曾耀輝攝）

VR遊戲緊張刺激，愈來愈受家庭客歡迎，維亞科技國際有限公司（VAR LIVE）於本地設有實體店，除定時更換遊戲給市民帶來新鮮感，更會透過專利技術減低玩家的VR暈眩感，有受訪市民大呼好玩，更有家長大灑2千元為仔仔慶祝生日。

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鄺小姐今天與10歲的契仔一同來玩VR遊戲，「契仔普通話98分，他平日都很喜歡打機，所以今天帶他來玩，當是獎勵」，二人大呼VR很好玩，新奇又刺激，今次用了280元，他們並不是住附近，下次將會專程再來。

▲ 鄺小姐與契仔：VR很好玩，新奇又刺激，我們不是住附近，下次將會專程再來。（曾耀輝攝）

Jessica則與丈夫及家人一行6人到訪，因為今天是仔仔的12歲生日，特別來慶祝一番，「男士們都愛打機，今天我們會用2,000元玩遊戲」，Jessica的丈夫表示很好玩，臨場感和氣氛都出色，視線夠闊，「剛玩的遊戲很講求大家的組織能力，但這裡的耳機爭一點點，令我們溝通得不好」，他說以前都有玩過VR，如果100分滿分，他會給今天的場地70分。

▲ Jessica與家人：男士們都愛打機，今天慶祝仔仔12歲生日，會用2,000元玩。（曾耀輝攝）

銷售機台佔8成生意額

維亞科技國際有限公司（VAR LIVE）於2018年成立，首席營運官徐美姬（Maggie）說，VAR就是虛擬實境VR和擴增實境AR的結合，除於本地荔枝角設有實體店之外，也有銷售機台到世界各地，由當地分銷商負責維護支援及市務推廣等工作，後者佔公司整體生意額的8成。「單在日本就有5、6個分銷商，本地也有機台租售服務，客戶包括冒險樂園等，此外，台灣、馬來西亞等地亦有VAR LIVE實體店。」

Maggie不諱言做VR行業有很多痛點，首先是逾9成人玩VR都會出現暈眩及想嘔等反應，「這是因為虛擬和現實世界的畫面及動作不一致，令大腦產生混亂，故此發出訊息叫你停止活動」，為解決此問題，VAR LIVE的研發團隊就透過場景及人物設計去欺騙大腦，舉例說，虛擬世界有爆炸場面，但現實是沒有的，於是他們就配合震動的地台模擬遊戲內的場景，騙過大腦，令玩家不會暈眩，這種技術現已申請專利。

冀衝全球市場生意增8倍

VR遊戲還有一個問題，就是很少有回頭客，很多人玩過一次就覺得沒有新鮮感，不會玩第二次，現時VAR LIVE共有約30款遊戲，平均2至3個月更換遊戲一次，並於世界各地設置當地的獨家遊戲，「此外，我們會在遊戲內加入電競元素，置入計分系統，當出現比賽排行榜，玩家就會不斷練習爭取好成績」，他們能做到全球連線，組隊對打，不同隊友有不同策略，玩法就更加多元。

▲ VR遊戲雖然好玩，但很少有回頭客，故需為客人提升新鮮感。（曾耀輝攝）

疫情期間VAR LIVE不能做旅客生意，所以都集中在本地的社交平台推廣，「以前我們的旅客及本地客是五五比，疫下遊客只佔20至30%」，通關之後他們想重新打開海外市場，於是推出會員制，充值1千元送500元，充值2千元送2千元，只要成為會員，將來在海外分店都可以使用儲值額。

說到未來發展，Maggie表示希望衝全球市場，「通關之後我們會以專營權形式開設更多實體店，剛剛布吉已開了新店，洽談中的還有杜拜和澳門等」，現時他們共有12個國家或地區分銷實體機，未來更會加強銷售，她形容「以前是爬，現在是跑」的速度，今年增長將會是疫下的6至8倍。

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本報記者：歐陽佩

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