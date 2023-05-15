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【業績速報】譚仔去年賺1.4億 按年跌30.5％ 今年重點拓海外 擬開設50間分店

股樓投資 17:38 2023/05/15

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譚仔國際（02217）公布，截至2023年3月底財年，全年純利錄得1.41億元，按年下跌30.5%；營業額25.9億元，按年增長14%。集團並派發末期息每股10.5元，按年下跌7.9%。

譚仔股價今日（15日）收報2.03元，上升0.5%，成交額138萬元。

截至今年3月底止，譚仔在在香港、內地、新加坡及日本共有215間餐廳。香港方面，在2023財政年度最後一季，隨著所有社交距離措施取消及邊境重開，集團在香港的業務開始逐步回升，證諸於可比較餐廳的收入改善。2023財年上半年可比較餐廳收入按年減少9%，但下半年已見改善，致全年收入減少2.2%。

延伸閱讀：【美食情報】麥當勞App推母親節限定甜品套餐 $15買新地＋蘋果批【見下頁

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在內地市場方面，在COVID-19措施的限制下，集團內地餐廳總共關閉了76個營業日。由於不確定的市場環境，集團亦於2023財政年度下半年暫停擴充計劃。於2023財政年度，集團於深圳、廣州、東莞及中山開設12間新餐廳。

展望未來，集團表示當前最首要的工作，是將「譚仔」品牌推廣至海外市場，落實國際拓展計劃，目標是在2024財年於不同地區開設50間新餐廳。集團將按照招股書所述，於截至2024年3月底止之財政年度，展開西方市場拓展計劃，以進一步增加集團在潛在市場的滲透率。

海外市場方面，譚仔現時在新加坡及日本均有開設分店，去年新加坡開設6間新分店，令分店數目增至10間，全年收益為6,420萬元，按年增加149.8%；日本在去年則開設2間新分店，分店數目增至3間，完成打入日本市場的第一階段，主要專注於建立產品及服務品質，提高營運效率，在內部培育品牌文化，並建立品 牌知名度及對市場的了解。

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記者：李兆明

 

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