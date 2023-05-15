加拿大房產市場回升 加拿大皇家銀行卻警告貸款拖欠風險增三分之一

加拿大房產市場回升是在加拿大央行上個月暫停加息活動之後發生的，自1月份以來，基準利率一直處於4.50%的15年高位。

分析人士認為房產市場在經歷了一年的低迷之後出現了復甦跡象，就在更高的借貸成本預計將使經濟的其他大部分地區放緩的時候，這可能會提高通貨膨脹率，並推遲中央銀行轉向降息。

分析師表示，到目前為止，較高的借貸成本對購房者造成的財務壓力比他們預期的要小，因此市場還沒有必要適應被迫賣家的大量供應。



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滿地可銀行(BMO Bank of Montreal)資本市場的高級經濟學家Robert Kavcic說：「如果住房市場真的開始上升，加拿大銀行最終可能不會太激動。從住房成本的角度來看，你將會在今年下半年開始看到更多的通脹上行推動。」

住房成本在加拿大消費價格指數中的權重最高，佔30%。而且，房價往往是高度可見的，因此，分析家們說，房價上漲可能會對通貨膨脹預期產生明顯的影響。

大多倫多地區的房屋平均價格在4月份連續第三個月環比上漲，同時銷售量也有所上升。其他主要市場也出現了上漲。盡管借貸成本提高，但加拿大的抵押貸款拖欠率目前仍然很低，此前抵押貸款借款人接受了壓力測試，顯示如果利率比他們的貸款利率高2個百分點，他們也能應付。在貸款人暫時延長了他們的債務攤銷期，使他們的付款額保持不變後，可變利率的借款人得到了更高利率的保護。



加拿大皇家銀行Royal Bank of Canada最近警告說，在未來一年裡，抵押貸款拖欠的風險會增加三分之一以上。

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記者：張瑋婷