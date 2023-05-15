▲ 【長實1113】長江中心二期完成首宗預租 內地企業租用高層半層

長實 （01113） 興建中的中環商廈「長江集團中心二期」完成首宗預租交易。高力（美：CIGI）披露，促成一家內地企業租用長江中心二期半層高層單位。長江中心二期預計將於今年內落成。

高力表示，該內地企業是次為擴張香港辦公室，新空間較原有寫字樓面積大一倍，並擁有維港海景。公司稱，租賃成交反映現時租戶對寫字樓空間的要求，並充分把握中港通關所帶來的機遇。

受疫情影響，中環寫字樓續租需求轉弱，而長江中心二期和毗鄰的恒地 （00012） 旗下「The Henderson」均預計今年內落成，預租、租金情況成外界觀察市道恢復的關注。

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編輯：麥德銘