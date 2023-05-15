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【長實1113】長江中心二期完成首宗預租　內地企業租用高層半層

Hot Talk 16:48 2023/05/15

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【長實1113】長江中心二期完成首宗預租　內地企業租用高層半層

長實 （01113） 興建中的中環商廈「長江集團中心二期」完成首宗預租交易。高力（美：CIGI）披露，促成一家內地企業租用長江中心二期半層高層單位。長江中心二期預計將於今年內落成。

高力表示，該內地企業是次為擴張香港辦公室，新空間較原有寫字樓面積大一倍，並擁有維港海景。公司稱，租賃成交反映現時租戶對寫字樓空間的要求，並充分把握中港通關所帶來的機遇。

受疫情影響，中環寫字樓續租需求轉弱，而長江中心二期和毗鄰的恒地 （00012） 旗下「The Henderson」均預計今年內落成，預租、租金情況成外界觀察市道恢復的關注。

相關文章：

【長和系業績】李澤鉅：中環寫字樓長遠需求強　長江中心二期「地皮成本好平」

【長實1113】長江集團中心二期採雙電梯大堂設計、分東西兩座　不論任何面積租戶均可享有維港景致（附圖）

【長實旗艦商廈】富瑞據報搬出長江中心　亞太總部辦公室改往IFC二期

【恒地12】恒地中環商廈The Henderson　據報獲加退休金委員會承租兩層

編輯：麥德銘

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