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愛爾蘭時報誤登AI生成專欄假文 急致歉並促加強監管

環球社會熱點 17:15 2023/05/15

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《愛爾蘭時報》（The Irish Times）上周刊登一篇專欄評論文章，評論愛爾蘭女性癡迷曬黑皮膚的問題。網民質疑專欄作者並非真人，該報其後刊登聲明致歉，指文章是由AI（人工智能）生成的投稿，並呼籲加強對AI的監管。

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該報上周四（11日）發表一篇標題為《愛爾蘭女性癡迷曬黑有問題》（Irish women’s obsession with fake tan is problematic）的專欄文章，認為當地女性鍾情曬黑，可能構成文化挪用現象。

涉事文章署名作者自稱名為Adriana Acosta-Cortez，現年29歲來自厄瓜多爾，現居愛爾蘭首都都柏林北部任職醫護。文章旁邊登出的作者照片，顯示作者是名藍髮女性。

該報表示文章刊登一日内，報館意識到該專欄文章或非真實，已從網站刪走文章並展開審查。該報目前估計文章内容及作者照片，可能最少有一部分是利用AI技術生成。

《愛爾蘭時報》形容今次是一場騙局，也反映出版程序的漏洞。該報為誤登AI生成文章而違反與讀者之間的信任，為此深表歉意。

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該報坦言今次事件，反映AI為新聞機構帶來的其中一個挑戰。該報認為有必要加強監管AI，也會繼續學習和適應新科技。

其後Adriana Acosta-Cortez的Twitter帳戶發文，聲稱其真實身份是一名非二元性別的愛爾蘭大學生，利用GPT-4來創造出Adriana Acosta-Cortez的角色。

該人形容利用AI生成文章投稿是場惡作劇，並批評《愛爾蘭時報》的道歉聲明繼續迴避，該報發布具極端左翼觀點的煽動性文章，以追求點擊率的決定。

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責任編輯：鄭錦玲

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