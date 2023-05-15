南豐作坊創立五週年 加速推動紡織科技及農業食品科技創新發展

南豐作坊慶祝創立５週年，建基於南豐集團在香港的紡織歷史傳統，一直致力推動紡織科技（techstyle — 交織於科技和生活時尚之間的領域）和農業食品科技（agrifood tech）上的創新發展和市場採用。現時，南豐作坊由風險投資基金、初創培育計劃、零售體驗店 Fabrica X、原型製作空間，以及位於香港和倫敦的共享工作空間和活動場地組成。

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一直以來，紡織服裝和農業食品行業均對氣候變化造成嚴重影響，其溫室氣體排放佔全球排放量達 44%。有見及此，南豐作坊在過去５年專注於支持和投資這兩個行業的創新發展，為每間相關的初創公司投資了最高可達 300 萬美元的資金，並將繼續全力支持其創新發展。

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自 2018 年成立以來，南豐作坊已經透過其投資和培育計劃支持了 35 項此類型的創新發展，當中包括世界各地（美國、歐洲和亞洲）的初創公司和基金投資，其中超過 50% 的獲投資公司更成功獲得了後續的融資。為了對紡織服裝和農業食品行業的價值鏈帶來正面的影響，在過去５年，南豐作坊已為 Renewcell、Circ、Colorifix 和 unspun 等全球紡織科技初創公司，以及 Michroma、Geltor、The Supplant Company 等農業食品科技初創公司，投資最高可達 300 萬美元的資金。除了資金上的支持，南豐作坊更聯繫全球行業專家團隊、製造商、零售商和其他志同道合的投資者，為初創企業提供支持。

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作為慶祝成立５週年的活動之一，南豐作坊將在其香港總部舉辦首個開放日，以展示其社群的聯繫，並提升大眾對可持續紡織服裝和農業食品科技行業的認識。開放日將於周五（19日）及周六（20日）舉行，南豐作坊歡迎初創公司、企業家、個人設計師、企業團體、學生和教育機構參觀和體驗原型製作空間、共享工作空間、互動空間和社區設施等。



南豐作坊原型製作空間工作坊將向公眾開放，讓其能夠親身體驗尖端的設備，當中包括縫紉、激光切割、刺繡機，甚至 3D 立體打印和人體掃描儀器。通過這些親身體驗，南豐作坊希望可以促進教育交流、業務發展以及與社群聯繫，從而讓企業家和有意加入培育計劃的公司能夠利用科技共同推動一個更可持續的世界。

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記者：張以正