▲ 【大行報告｜百度】百度5.16公布季績 券商料廣告收入重現增長、文心一言收入貢獻輕微

「BAT」排隊公布季度成績表，百度 （09888） （美：BIDU）周二（16日）首季業績，隨著疫後經濟活動重啟，旅遊及本地生活服務等恢復，廣告主加大投放力度，帶動百度廣告收入重現增長，另外，由於雲業務延後入賬，預計年內雲服務業務收入也將會是前低後高，而文心一言上半年貢獻仍微不足度。

據彭博數據，市場料百度首季收入為300.08億元（人民幣，下同），按年增5.6%；淨利潤27.88億元，去年同期蝕8.85億元；經調整純利43.40億元，按年增11.9%。

旅遊、健康及醫療廣告商支出反彈

摩通上月中旬發表報告，預計百度首季整體經營淨利達41億元。摩通料，百度核心廣告首季收入按年增2%，次季彈12%，報告解釋，內地廣告支出復甦，隨著人員流動及線下活動正常化，預計百度主要垂直領域廣告商，包括旅遊、健康及醫療等，將出現更強勁反彈，尤其是新春過後。

百度上季發布文心一言大模型ERNIE，摩通估計，文心一言上半年收入貢獻輕微。摩通又稱，國企及政府客戶IT 預算支出恢復緩慢，而且去年第4季度企業客戶獲取數目受負面影響，不利上半年收入，預計首、次季雲收入增速為8%及13%。

雲業務受累收入確認滯後 新項目恢復緩慢

瑞銀在4月下旬曾發表報告稱，商業市場信心持續改善，醫療保健、旅遊、本地服務等更快出現反彈，料百度首季核心廣告收入增2%，全年增速達9%。

瑞銀提到，百度雲業務收入仍受累疫情期間項目延遲、收入確認滯後，以及新項目簽約恢復緩慢的影響，預計首、次季雲收入增長為8%及10%，但料百度雲未來一至兩年內繼續跑贏同行。

瑞銀雖看好文心一言長遠潛力，但考慮潛在投入增加，將百度次季經調整經營利潤率由22.4%下調至20.2%。

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記者：李哲毅