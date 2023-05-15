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和記電訊與香港寬頻合作拓展企業市場 推5G及系統整合服務

股樓投資 19:31 2023/05/15

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和記電訊與香港寬頻宣佈，由原來的虛擬流動網絡營辦商（Mobile Virtual Network Operator，MVNO）合作，延伸至企業巿場的5G流動通訊和固網服務及系統整合（System Integration，SI）服務。透過雙方的網絡 服務和科技優勢，助企業部署一站式數碼方案，藉此擴大雙方於金融、連鎖零售、 公共事業等範疇的市場份額。

有關合作銳意為本港各大企業提供先進的 5G 流動方案、光纖網絡及全方位多元化的 固網及流動通訊滙流服務（Fixed Mobile Convergence，FMC）和資訊及通訊科技 （Information and communications technology，ICT）服務，全面照顧企業的技術需求。
 

【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

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和記電訊執行董事及行政總裁古星輝表示，公司與香港寬頻一直保持緊密的合作關係，是次將探討如何將策略性合作拓展至更廣闊的層面，讓和記電訊香港極高速、超低時延及覆蓋達全港 99%的強勁 5G 網絡，與香港寬頻的固網服務相輔相成，共同打造 5G 滙流固網的創新企業方案，不但有助推進企業客戶進行數碼轉型，提升營運效率，亦能鞏固公司在企業對企業市場（Business-to-business Market）的地位。

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光指，今次與和記電訊的合作進一步深化穩固，共同組織專責團隊攜手拓闊企業市場，爭取5G、網絡方案加數碼轉型的商機。企業客戶尤其在金融、連鎖零售業務板塊在新常態中，對網絡服務加數碼方案需求上漲，配合香港寬頻獨有的三重光纖網絡，及和記電訊先進的 5G 流動服務和方案，藉協同效應為客戶提供極具優勢且全面的電訊加ICT技術服務， 達到互惠共贏。

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記者：張以正

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