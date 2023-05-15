【新股IPO】易點雲02416今日起招股 一手入場費6061元

內地辦公IT綜合解決方案供應商易點雲（新上市編號:02416）周一(15日)起至周四(18日)招股，擬全球發售5,857.5萬股，公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎10至12元，以每手500股計，一手入場費6,060.51元，下周四(25日)掛牌；獨家保薦人為中金公司。



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易點雲是次上市引入了策源投資為基石投資者，認購1,997萬美元公司股份。

集資所得，預計將於未來三年內，將約40%分配以提高銷售及營銷能力及擴大服務網絡；約30%用於優化及擴大服務內容；約20%用於增強再製造能力；約10%用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正