Vice媒體申請破產保護 望加快賣盤

美國Vice媒體集團（Vice Media Group）周一（15日）入稟，申請進入破產保護程序，希望加快出售程序。集團表示，破產保護程序處理期間，會維持日常運作。

BuzzFeed將關閉新聞部 料裁員約180人 【下一頁】

Vice媒體集團入稟要求，申請啟動美國破產法第十一章（Chapter 11 bankruptcy）的法律程序。Vice指債權人聯盟提供2.25億美元（約17.5億港元），達成資產購買協議。

集團表示已獲擁有控制權的債務人的融資承諾，同意用超過2,000萬美元（約1.56億港元）現金，讓集團在賣盤處理期間保持營運。處理期間，其他公司可以出更高價格收購Vice。

曾經估值高達57億美元（約443.5億港元）的Vice集團希望，在未來兩至三個月內，成為財政健康及強大的公司。

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成立於1994年的Vice一度是全球增長速度最快的電子媒體之一，但集團近年收入不斷萎縮，網絡廣告收入不符預期，導致盈利大減。Vice上月宣布，可能取消熱門新聞節目「Vice News Tonight」。

全球網絡平台屢傳受創，美國網絡新聞媒體公司BuzzFeed上月宣布關閉新聞部，約裁員180人。

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責任編輯：吳漢培