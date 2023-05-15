天瀧單日標售兩伙　四房特色戶創項目雙新高

由恒地、中國海外、華懋、帝國集團、新世界及會德豐地產發展的啟德天瀧，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目自推出以來反應熱烈，今日再以招標形式售出2伙，吸金約1.58億元。項目開售至今累售13伙，套現逾6.1億元。

其中項目的第8座31樓A室特色單位，實用面積1,890平方呎，四房間隔，連平台405平方呎，以1.0395億元售出，成交呎價55,000元，創項目成交價及呎價新高。售出單位為第5座27樓B室，實用面積1,382平方呎，四房間隔，成交價5,390萬元，呎價39,001元。

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