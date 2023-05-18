3D自動轉換科技 創建亞太地區之智慧城市

菲律賓近年積極創建智慧城市，現有與交通有關的Jeepney應用程式、智能街燈系統等，還有各種智慧城市解決方案在實施和計劃中。當地面臨的挑戰除了資金方面，也要開展基層宣傳和教育，而且強大的電訊和互聯網基礎設施同樣需要俱備。不過隨着當地快速發展，人口多元化、城市化水平高、經濟迅速增長，市場對智慧城市的需求亦相對增加，兩地企業合作，當然有許多便利之處。

在工程、軟件開發和數據分析等領域上，菲律賓擁有龐大又增長中的人才庫，兩地人才作技術交流，互補不足。我們旗下的中國信息科技（CITD） （08178） 早前宣布，將與菲律賓的科技公司Smart Citi Teknologi合作，革新亞太地區之智慧城市，能藉此了解當地市場的見解和觀點，創建出更適合菲律賓的智慧城市解決方案，大幅降低市場研究、產品開發等成本，利用雙方現有的資源和網絡，加快推出方案；我們更會促進自動轉換3D技術的使用和智慧城市內3D生態系統的發展，包括元宇宙有關的3D內容生成、通過AI將2D轉換為3D媒體，和在智慧城市中採用3D屏幕等。我們也利用AI和軟體解決方案，共同努力讓整個地區受益，改變人們在智慧城市生活、工作和娛樂的方式。

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作者簡介：

李應樵博士，區塊鏈和DOT等Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人。www.XBE.com

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