建行(亞洲)成為「互換通」首批境外參與機構 首日率先與境內多家金融機構達成交易 

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)今日宣佈，作為首批「互換通」境外參與機構之一，於「互換通」推出首日率先與境內多家金融機構達成交易。「互換通」是繼滬深港通、債券通、理財通之後，連接香港與內地金融市場的又一互聯互通里程碑，建行(亞洲) 將積極參與「互換通」業務，持續為更多參與者提供交易清算代理、市場研究全方位金融服務，致力推動跨境金融業務發展。

為迎接「互換通」帶來的新業務機遇，建行(亞洲)與母公司中國建設銀行前期已密切關注「互換通」的推進情況，除成為五家提供客戶結算服務的金融機構之一，更積極籌備交易及資金結算等相關平台的境內境外互聯互通系統升級及測試等工作，為「互換通」上線的順利進行保駕護航。

隨著國家資本市場對外開放的程度不斷加深，越來越多境外投資者增加對內地人民幣債券的配置，對通過衍生產品管理人民幣利率風險的需求也持續增加。以往境外投資者只能在離岸市場通過非交割人民幣利率互換（CNY NDIRS）來管理利率風險，面對產品流動性較差及對沖成本較高的問題。「互換通」由香港場外結算公司（OTCC）與上海清算所（SHCH）和中國外匯交易中心（CFETS）三方共同營運，通過建立基礎設施連接，允許境外投資者通過境內外電子交易平台、中央對手方清算機構的互聯參與境內人民幣利率互換市場。「互換通」開啟後，境外投資者使用利率互換以管理風險將更有效率，減少利率波動對其持有債券價值的影響，平緩資金跨境流動，有助進一步推動人民幣國際化。

建行(亞洲)一直秉承開拓創新理念，多年來積極參與多種金融產品的基礎設施建設，不斷提高自身國際化、多元化及專業化服務能力，強化各維度金融產品落地與發展。建行 ( 亞洲 ) 不但是香港離岸市場人民幣流動性提供行（Primary Liquidity Provider）、外匯基金票據及債券做市商、香港特區政府零售債券的配售銀行及港元和離岸人民幣 HIBOR 的報價行，這次更成為首批「互換通」境外參與機構，為人民幣國際化發展作出貢獻。

未來，建行(亞洲)將以此為契機，抓住歷史機遇，繼續緊隨人民幣國際化和國家資本市場的開放步伐，落實國家戰略，搭建與國際資本市場的橋樑。作為建行集團海外業務旗艦、離岸人民幣業務主要銀行、香港地區債券做市商、人民幣跨境支付系統(CIPS)直參行，建行(亞洲)將長期持續地積極發揮交易做市、託管結算、資金清算等職能，並將不斷完善和深度參與「互換通」業務，推動跨境金融業務發展。

關於中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)是中國建設銀行股份有限公司在香港地區的全功能綜合性商業銀行服務平台，是建行集團海外業務旗艦。建行(亞洲)擁有多功能牌照，業務涵蓋零售銀行服務、商業銀行服務、企業銀行服務和金融市場服務等，在人民幣業務、金融科技、跨境服務、綠色金融等領域具備行業領先優勢。透過建行集團在內地及香港的龐大網絡和多元化的服務渠道，建行(亞洲)向個人、企業及機構客戶提供全方位、一站式綜合金融解決方案。始終秉承「以市場為導向、以客戶為中心」的經營理念，建行(亞洲)以綜合化經營平台為基礎，以金融科技為核心驅動力，以創新發展為引領，為廣大社會公眾提供高效、安全、嶄新的智慧銀行服務。

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(特約)