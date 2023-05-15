【MPF】MPF總資產值險守逾1.1萬億元 強積金一哥管理資產有幾多？

▲ 4月份有兩間MPF供應商市佔率微跌。

據強積金（ MPF ）專家積金評級的最新統計，截至4月底止，有兩間服務提供者的市場佔有率出現變化，按月減少0.1個百分點，包括永明金融及BCT銀聯；而BCT原本與信安排名第7位，但上月滑落1級至第8位。

此外，首季MPF大翻身，平均回報勁彈逾4%，令整體投資收益達427億元，帶挈總資產值重上逾1.1萬億元。可惜，4月份MPF表現已跌0.7%，幸而總額仍險守1.1萬億元。而MPF一哥宏利 （00945） ，管理的資產值也突破3000億元，續膺榜首。

MPF營辦商3強 市佔率共56%

至於3強仍高踞MPF半璧江山，合計市佔率56%；如以5大來看，則共瓜分72%市場份額。

17間MPF營辦商的市佔率：

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指4月底MPF的總資產值逾11062.9億元；而積金局的網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），截至4月底報1.33%。

順帶一提，GUM強積金顧問總結今年首季MPF的成績，眾受託人中，截至3月底，以友邦 （01299） 錄得最高市佔率增長，達0.07%，主要受投資回報所帶動；相反，滙豐呈最大市佔率流失，約0.09%，料受淨資金流出影響。

至於宏利於上周四（5月11日）公布，宏利香港繼續成為全港第一大強積金供應商，截至今年3月底，按強積金管理資產計算，市佔率為27.1%，按年增長0.2個百分點。若以吸資計，1月1日至3月31日期間，按預計淨流入計算，首季的市佔率為30.1%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪