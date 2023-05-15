加納向IMF貸款30億美元 另求助世界銀行9億美元

加納財政部國務部長Mohammed Amin Adam周日（14日）告訴《路透社》，加納預計國際貨幣基金組織（IMF）最快將於周三（17日）批准第一筆6億美元的貸款，為在一周內付款鋪平道路。

加納正在向基金組織尋求30億美元的資金，以支撐其飽受打擊的經濟。上周五（12日），國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃 Kristalina Georgieva說，加納的官方債權人已經提供了必要的融資保證，國際貨幣基金組織執行董事會將考慮簽署貸款。



「我們期望在周三達成協議」，Adam在電話中說：「隨著付款的進行，在批准後將有6億美元作為第一筆付款，加納希望在董事會決定後的一周內收到這筆資金。」

Adam預計在11月或12月的某個時候，對該計劃的第一次審查成功後，將批准第二批6億美元的資金，其餘的資金將在半年度審查後分批平均支付3.6億美元。這些資金將提高加納的國庫，並幫助它努力實現到2026年外匯儲備達到相當於三個月的進口額的目標。

與其他一些規模較小、風險較高的新興市場（包括斯里蘭卡和讚比亞）一樣，加納也面臨著債務整頓，因為其本已緊張的財政在疫情和俄羅斯入侵烏克蘭的經濟影響下出現了問題。

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根據政府數據，約54億美元的官方債權人的債務已被指定進行重組，還有146億美元的私人海外債權人的債務。Adam預計一旦國際貨幣基金組織簽署了貸款，與這兩組債權人的談判就會順利進行。

Adam覺得恢復信心，我們預計利益相關者將進行合作，並將被鼓勵與我們談判有利的條款，"他補充說，兩組人的會談日期尚未確定。

加納還求助於世界銀行，因為它正在努力恢復宏觀經濟穩定，結束一代人以來最嚴重的經濟危機，這場危機引發了人們對生活成本飆升的抗議。加納政府與世界銀行的談判進展順利，將提供9億美元的額外支持，在三年內分三期平均支付3億美元。

世界銀行還同意用2.5億美元支持一個金融部門穩定基金，以幫助加納解決國內債務交換計劃之後的破產和流動性挑戰，該計劃已經影響到一些國內銀行。另外，政府還在與非洲開發銀行就穩定基金的1億多美元進行談判。

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記者：張瑋婷